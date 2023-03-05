Mистические отравления газом: в Иране госпитализировали сотни девушек с похожими симптомами

В Иране 4 марта произошла очередная волна отравления неизвестным газом. Это привело к госпитализации десятков школьниц из 10 провинций страны.

Об этом сообщает со ссылкой на местные информационные агентства Tasnim и Mehr. За последние недели в медицинские учреждения попали сотни девушек, которые имели одинаковые симптомы, включая проблемы с дыханием, головные боли и головокружение.

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За отравлениями могут стоять религиозные круги, против образования девушек

Некоторые девушки страдали рвотой, а также почувствовали жжение и паралич в ногах. В социальных сетях распространялись слухи о том, что эти отравления могли быть якобы умышленным актом религиозных групп, выступающих против женского образования.

Полуофициальное агентство Tasnim сообщило, что 4 марта по меньшей мере 30 учеников школы в Урмии находились под наблюдением врачей. Сообщается, что волна отравления распространяется на все меньшие и меньшие центры.

Мортеза Хатами из парламентского комитета здравоохранения сообщила, что школьницы отравились несколькими видами газов. По ее словам, общее состояние здоровья детей считается хорошим.

Первый подобный случай зафиксирован 30 ноября

Мать одной 15-летней жертвы рассказала Financial Times, что она приехала в школу своей дочери и увидела врачей, которые лечили больных учеников в скорой помощи. Остальные пострадавшие лежали на улице в ожидании срочной медицинской помощи.

За последние три месяца в Иране произошло несколько сотен случаев отравления неизвестным газом среди школьниц. Инциденты происходили в нескольких десятках школ, в частности, в священном городе Кум, где 30 ноября был зафиксирован первый случай группового отравления.

Такие события вызвали протесты перед школами и отделами образования в нескольких городах, включая Тегеран. Были разговоры о том, что за отравлениями могут стоять религиозные круги, желающие помешать образованию девочек. Эту теорию высказал один из чиновников министерства здравоохранения в регионе.