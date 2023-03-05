Про це AFP повідомляє з посиланням на місцеві інформаційні агентства Tasnim і Mehr. За останні тижні в медичні заклади потрапили сотні дівчат, які мали однакові симптоми, включаючи проблеми з диханням, головні болі та запаморочення.

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За отруєннями можуть стояти релігійні кола, які проти освіти дівчат

Деякі дівчата страждали від блювоти, а також відчули печіння та параліч у ногах. У соціальних мережах поширювались чутки про те, що ці отруєння могли бути начебто навмисним актом релігійних груп, які виступають проти жіночої освіти.

Напівофіційне агентство Tasnim повідомило, що 4 березня щонайменше 30 учнів школи в Урмії перебували під наглядом лікарів. Повідомляється, що хвиля отруєння поширюється до все менших і менших центрів.

Мортеза Хатамі з парламентського комітету охорони здоров'я повідомила, що школярки отруїлися кількома видами газів. За її словами, загальний стан здоров'я дітей вважається добрим.

Перший подібний випадок зафіксували 30 листопада

Мати однієї 15-річної жертви розповіла Financial Times, що вона приїхала до школи своєї доньки та побачила лікарів, які лікували хворих учнів у машині швидкої допомоги. Інші постраждалі лежали на вулиці в очікуванні термінової медичної допомоги.

Протягом останніх трьох місяців в Ірані сталося кілька сотень випадків отруєння невідомим газом серед школярок. Інциденти відбувалися в декількох десятках шкіл, зокрема у священному місті Кум, де 30 листопада був зафіксований перший випадок групового отруєння.

Такі події спричинили протести перед школами та відділами освіти у декількох містах, включаючи Тегеран. Існували розмови про те, що за отруєннями можуть стояти релігійні кола, які бажають перешкодити освіті дівчаток. Цю теорію висловив один з чиновників міністерства охорони здоров'я в регіоні.