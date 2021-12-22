Авария произошла около семи утра по местному времени. Скоростной поезд двигался по маршруту Карадж – Гольшахр.
Ранее В Германии мужчина с ножом набросился на пассажиров поезда
Пострадали более 20 человек
На станции Читгар он сошел с рельсов и столкнулся с другим поездом. Вагоны поезда "легли" на бок.
Официально сообщили о по меньшей мере 22 пострадавших, один человек – в тяжелом состоянии. Однако никаких деталей о состоянии травмированных пока нет. Также не объявили версии, почему произошла авария. Правоохранители проводят расследование, на месте работают эксперты.
Смотрите видео с места аварии на железной дороге в Иране:
Смотрите фото с места аварии / Фото TasminNews:
Коротко об опасных инцидентах на железной дороге в мире:
- На юго-западе Великобритании 31 октября столкнулись два поезда. Пострадали несколько человек.
- В октябре из-за отключения электроэнергии в Токио массово останавливались поезда.
- В августе в Финляндии не разминулись легковушка и поезд. В аварии погибли два человека.