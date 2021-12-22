Аварія сталась близько сьомої ранку за місцевим часом. Швидкісний потяг рухався за маршрутом Карадж – Гольшахр.

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Постраждали понад 20 осіб

На станції Читгар він зійшов з рейок і наштовхнувся на інший поїзд. Вагони потяга "лягли" на бік.

Офіційно повідомили про щонайменше 22 постраждалих, одна людина – у важкому стані. Проте жодних деталей про стан травмованих поки немає. Також не оголосили версій, чому сталась аварія. Правоохоронці проводять розслідування, на місці працюють експерти.

Дивіться відео з місця аварії на залізниці в Ірані:

Дивіться фото з місця аварії / Фото TasminNews:

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