"Информация вызывает беспокойство": жизнь президента Ирана Раиси под угрозой, – Reuters
Источник:Reuters
Днем, 19 мая, иранские СМИ сообщили о том, что вероятно, президент страны Ибрагим Раиси попал в авиакатастрофу. Сообщается, что сейчас его жизнь находится под угрозой.
Отмечалось, что президентский вертолет был вынужден приземлиться из-за плохой погоды, и президенту страны ничего не угрожает. Однако, очевидно ситуация несколько изменилась. В то же время по предварительной информации, спасатели до сих пор пытаются добраться до места аварии. Тяжелые погодные условия и сильный туман осложнили работу.
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Надеются на лучшее
Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника пишет, что в результате аварийной посадки вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси его жизнь находится "под угрозой".
В частности, отмечается, что также в аварии мог пострадать иранский министр иностранных дел Хоссейн Абдуллахиан. Предварительно, он и еще несколько официальных лиц также находились на борту.
Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает беспокойство,
– утверждает неназванный иранский чиновник.
Как сообщало государственное информационное агентство IRNA, спасательные работы осложняет мощная непогода, в том числе и сильный туман. В то же время государственное телевидение Ирана прекратило трансляцию обычных программ.
Агентство Fars призывает иранцев молиться за президента Ибрагима Раиси. В углу телеэкранов транслируют поисковые работы команд спасателей, которые пешком обыскивают горную местность в густом тумане.
Что известно об инциденте с иранским президентом
- AP пишет, что по состоянию на сейчас нет никакой информации о том, что произошло с бортом, а также то, кто именно находился на нем. Полуофициальные информационные агентства по-разному объясняли то, что происходит.
- Раиси находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу. Эта дамба является третьей, которую обе страны построили на реке Арас.
- Согласно некоторым обнародованным данным, это случилось в районе азербайджанского города Джульфа. Президент Ирана как раз возвращался из Азербайджана, где встречался с президентом Ильхамом Алиевым.
- В частности, агентство Tasnim отмечает, что один из приближенных президента Ирана вышел на связь через спутниковую связь. Кроме Раиси в вертолете находились еще несколько официальных лиц, в частности министр иностранных дел Ирана.