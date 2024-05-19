"Информация вызывает беспокойство": жизнь президента Ирана Раиси под угрозой, – Reuters

Днем, 19 мая, иранские СМИ сообщили о том, что вероятно, президент страны Ибрагим Раиси попал в авиакатастрофу. Сообщается, что сейчас его жизнь находится под угрозой.

Отмечалось, что президентский вертолет был вынужден приземлиться из-за плохой погоды, и президенту страны ничего не угрожает. Однако, очевидно ситуация несколько изменилась. В то же время по предварительной информации, спасатели до сих пор пытаются добраться до места аварии. Тяжелые погодные условия и сильный туман осложнили работу.

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Надеются на лучшее

Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника пишет, что в результате аварийной посадки вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси его жизнь находится "под угрозой".

В частности, отмечается, что также в аварии мог пострадать иранский министр иностранных дел Хоссейн Абдуллахиан. Предварительно, он и еще несколько официальных лиц также находились на борту.

Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает беспокойство,

– утверждает неназванный иранский чиновник.

Как сообщало государственное информационное агентство IRNA, спасательные работы осложняет мощная непогода, в том числе и сильный туман. В то же время государственное телевидение Ирана прекратило трансляцию обычных программ.

Агентство Fars призывает иранцев молиться за президента Ибрагима Раиси. В углу телеэкранов транслируют поисковые работы команд спасателей, которые пешком обыскивают горную местность в густом тумане.

Что известно об инциденте с иранским президентом