В Иране полиция стреляла в людей, протестовавших из-за нехватки питьевой воды

В Иране не стихают уличные протесты из-за недостатка воды. Однако полиция реагирует на них жестоко – стреляет в демонстрантов.

Огонь по протестующим правоохранители открыли в провинции Хузестан. Выстрелы раздавались по всему городу.

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Протестующий умолял не стрелять

На видео из соцсетей слышно, как один из демонстрантов отчаянно просит правоохранителей не стрелять в него.

Я вам не враг! Клянусь богом. У меня нет работы, мне 22 года. Я хочу, чтобы вы уважали мои права. Не стреляйте, будьте мужчинами,

– кричал мужчина.

Однако звуки выстрелов все равно раздавались. СМИ пишут, что силовики стреляют резиновыми пулями.

Что известно о пострадавших

По официальным данным, убили 2 протестующих и одного полицейского. Однако очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше.

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