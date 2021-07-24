В Иране полиция стреляла в людей, протестовавших из-за нехватки питьевой воды
Источник:"Радио Свобода"
В Иране не стихают уличные протесты из-за недостатка воды. Однако полиция реагирует на них жестоко – стреляет в демонстрантов.
Огонь по протестующим правоохранители открыли в провинции Хузестан. Выстрелы раздавались по всему городу.
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Протестующий умолял не стрелять
На видео из соцсетей слышно, как один из демонстрантов отчаянно просит правоохранителей не стрелять в него.
Я вам не враг! Клянусь богом. У меня нет работы, мне 22 года. Я хочу, чтобы вы уважали мои права. Не стреляйте, будьте мужчинами,
– кричал мужчина.
Однако звуки выстрелов все равно раздавались. СМИ пишут, что силовики стреляют резиновыми пулями.
Что известно о пострадавших
По официальным данным, убили 2 протестующих и одного полицейского. Однако очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше.
Иран без воды: что известно
- В 50-градусную жару жители юго-запада Ирана остались без воды. Засуха в стране началась в 2021 году. Она связана с тем, что зимой и весной почти не было осадков.
- 19 – 20 июля люди вышли на протест с лозунгом "Хочу пить!". Силовики разгоняли их слезоточивым газом. Однако в некоторых городах акции превратились в антиправительственные.
- Президент Ирана Хасан Роухани говорил, что люди имеют право выходить на протесты, однако призвал их "не тешить врагов".
- По его словам, в регион уже направили 500 тонн воды в цистернах. Кроме того, туда отправится вице-президент Эсхак Джахангири, чтобы разобраться с ситуацией на месте.