В Иране полиция стреляла в людей, протестовавших из-за нехватки питьевой воды

24 июля 2021 , 08:41
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Источник:

"Радио Свобода"

В Иране не стихают уличные протесты из-за недостатка воды. Однако полиция реагирует на них жестоко – стреляет в демонстрантов.

Огонь по протестующим правоохранители открыли в провинции Хузестан. Выстрелы раздавались по всему городу.

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Протестующий умолял не стрелять

На видео из соцсетей слышно, как один из демонстрантов отчаянно просит правоохранителей не стрелять в него.

Я вам не враг! Клянусь богом. У меня нет работы, мне 22 года. Я хочу, чтобы вы уважали мои права. Не стреляйте, будьте мужчинами,
 – кричал мужчина.

Однако звуки выстрелов все равно раздавались. СМИ пишут, что силовики стреляют резиновыми пулями.

Что известно о пострадавших

По официальным данным, убили 2 протестующих и одного полицейского. Однако очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше.

Иран без воды: что известно

  • В 50-градусную жару жители юго-запада Ирана остались без воды. Засуха в стране началась в 2021 году. Она связана с тем, что зимой и весной почти не было осадков.
  • 19 – 20 июля люди вышли на протест с лозунгом "Хочу пить!". Силовики разгоняли их слезоточивым газом. Однако в некоторых городах акции превратились в антиправительственные.
  • Президент Ирана Хасан Роухани говорил, что люди имеют право выходить на протесты, однако призвал их "не тешить врагов".
  • По его словам, в регион уже направили 500 тонн воды в цистернах. Кроме того, туда отправится вице-президент Эсхак Джахангири, чтобы разобраться с ситуацией на месте.
Автор: Софія Мінджоса