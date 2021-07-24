Вогонь по протестувальниках правоохоронці відкрили в провінції Хузестан. Постріли лунали по всьому місту.

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Протестувальник благав не стріляти

На відео з соцмереж чути, як один з демонстрантів розпачливо просить правоохоронців не стріляти у нього.

Я вам не ворог! Клянуся богом. У мене немає роботи, мені 22 роки. Я хочу, щоб ви поважали мої права. Не стріляйте, будьте чоловіками,

– кричав чоловік.

Однак звуки пострілів все одно лунали. ЗМІ пишуть, що силовики стріляють гумовими кулями.

Що відомо про постраждалих

За офіційними даними, вбили 2 протестувальників та одного поліцейського. Однак очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

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