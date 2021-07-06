В Иране произошел взрыв на нефтепроводе: есть погибшие и пострадавшие

Возле города Дехлоран, что в Иране, 6 июля произошел взрыв на нефтепроводе "Чешме-йе хош". В результате инцидента погибли 3 человека, еще 4 – получили ранения.

Нефтепровод взорвался на юге иранской провинции Илам. В результате погибли и пострадали люди.

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Детали взрыва на нефтепроводе в Иране

Инцидент произошел в 20 километрах от города Шуш на нефтепроводе "Чешме-йе хош".

По последним данным, число погибших увеличилось до 3, а раненых – до 4,

– говорится в сообщении.

Все погибшие и пострадавшие – местные рабочие из Дехлорана.

К слову, ранее информировали о 2 жертвах инцидента и 1 раненом.

Министр нефти Биджан Зангане призвал национальную нефтяную компанию немедленно провести расследование инцидента. Он также просит помочь пострадавшим работникам и семьям погибших рабочих и инженеров.

Предыдущий подобный инцидент

На нефтеперерабатывающем заводе Petromidia вблизи румынского города Нэводари 2 июля произошел взрыв.

В результате погиб человек, еще 5 человек – пострадали.

Нефтепровод "Чешме-йе хош" перекачивает топливо в город Ахваз на юго-западе Ирана.

Нефтепровод взорвался возле города Дехлоран: смотрите карту