В Тегеране произошел взрыв в "политической" тюрьме: массовые протесты в Иране не утихают

СМИ сообщают о взрыве в тегеранской тюрьме Эвин. В частности, там содержатся политические заключенные.

На обнародованных кадрах заметно, как над тюрьмой в небо поднимается дым. Слышны звуки выстрелов, а также – раздается сообщение о тревоге. Эвин охватило пламя.

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Очевидцы рассказали, что к воротам Эвина пришли люди, родных которых удерживают в тюрьме. Также местные жители сообщили, что видели, как туда едут спецназовцы на мотоциклах.

Кроме того, возле тюрьмы Эвин находится много скорых. Никаких деталей пока не раскрывают. Представители власти и государственные СМИ молчат.

Между тем представитель силовиков сообщил, что "спокойствие" удалось восстановить. Сейчас дороги, ведущие к Эвину, перекрыли. Находящиеся у тюрьмы люди восклицают: "Смерть Хаменеи".

Мир не раз слышал о нарушении прав человека в стенах тюрьмы Эвин. В частности, сообщали, что к заключенным применяют пытки. Кроме того, людям не оказывают своевременно необходимую медицинскую помощь. В 2018 году Штаты внесли тюрьму в черный список. Причиной были серьезные нарушения прав человека.

Тюрьму Эвин охватило пламя: смотрите видео

Что происходит возле Эвин: смотрите видео

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия: смотрите видео

Протесты в Иране: главное

Протесты в Иране вспыхнули после убийства 22-летней Махсы Амини. Девушку до смерти избила так называемая "полиция морали" из-за якобы неправильного ношения хиджаба.

Люди вышли на массовые протесты. В работе интернета сразу начались "сбои", а по стране прокатилась волна задержания журналистов.

Местные силовики со зверской жестокостью разгоняли протестующих. Погибли десятки человек. В частности, известно о гибели не менее 23 детей. Самой молодой жертве было всего 11 лет. Мальчику выстрелили в затылок.

Заметьте, что известно о протестах в Иране: смотрите видео