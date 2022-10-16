На оприлюднених кадрах помітно, як над в'язницею у небо підіймається дим. Чути звуки пострілів, а також – лунає сповіщення про тривогу. Евін охопило полум'я.

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Очевидці розповіли, що до воріт Евін прийшли люди, рідних яких утримують у в'язниці. Також місцеві жителі повідомили, що бачили, як туди їдуть спецпризначенці на мотоциклах.

Окрім того, біля в'язниці Евін перебуває багато швидких. Жодних деталей наразі не розкривають. Представники влади та державні ЗМІ мовчать.

Тим часом представник силовиків повідомив, що "спокій вдалося" відновити. Наразі дороги, які ведуть до Евін, перекрили. Люди, які перебувають біля в'язниці, вигукують: "Смерть Хаменеї".

Зауважте! Світ неодноразово чув про порушення прав людини у стінах в'язниці Евін. Зокрема, повідомляли, що до ув'язнених застосовують тортури. Окрім того, людям не надають вчасно необхідну медичну допомогу. У 2018 році Штати внесли в'язницю до чорного списку. Причиною були серйозні порушення прав людини.

В'язницю Евін охопило полум'я: дивіться відео

Що відбувається біля Евін: дивіться відео

Очевидці діляться кадрами з місця події: дивіться відео

Протести в Ірані: головне

Протести в Ірані спалахнули після вбивства 22-річної Махси Аміні. Дівчину до смерті побила так звана "поліція моралі" через нібито неправильне носіння хіджабу.

Люди вийшли на масові протести. У роботі інтернету відразу почалися "збої", а країною прокотилася хвиля затримання журналістів.

Місцеві силовики зі звірячою жорстокістю розганяли протестувальників. Загинули десятки людей. Зокрема, відомо про загибель щонайменше 23 дітей. Наймолодшій жертві було лише 11 років. Хлопчику вистрілили у потилицю.

Зауважте – що відомо про протести в Ірані: дивіться відео