Как после ракетного удара: Иран потрясло мощное землетрясение – жуткие фото последствий

В иранском городе Хой 29 января произошел мощный землетрус магнитудой 5,9. В результате землетрясения известно о нескольких погибших, а также немало пострадавших.

По данным местных властей, по меньшей мере 816 человек получили ранения, некоторые из них были доставлены в соседние районы для лечения. Известно о трех погибших.

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В Иране было зафиксировано более 40 подземных толчков

Самое сильное землетрясение произошло поздно вечером в субботу, 28 января, на глубине 7 километров и ощущалось также в городе Урмии и нескольких других округах.

С тех пор было зарегистрировано более 40 подземных толчков, самый сильный из которых имел магнитуду 4,2.

По данным Иранского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего в 21:44 по местному времени, составила 5,9.

Последствия землетрясения в Иране / Фото trend.az

Сообщалось о повреждении зданий и некоторой инфраструктуре в этом районе. Особенно сильно пострадали жилые дома в десятках сел, окружающих Хой.

У некоторых из них также произошло отключение электроэнергии.

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