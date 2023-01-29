Как после ракетного удара: Иран потрясло мощное землетрясение – жуткие фото последствий
Источник:Aljazeera
В иранском городе Хой 29 января произошел мощный землетрус магнитудой 5,9. В результате землетрясения известно о нескольких погибших, а также немало пострадавших.
По данным местных властей, по меньшей мере 816 человек получили ранения, некоторые из них были доставлены в соседние районы для лечения. Известно о трех погибших.
Раньше У берегов Турции произошло землетрясение: возросло количество пострадавших
В Иране было зафиксировано более 40 подземных толчков
Самое сильное землетрясение произошло поздно вечером в субботу, 28 января, на глубине 7 километров и ощущалось также в городе Урмии и нескольких других округах.
С тех пор было зарегистрировано более 40 подземных толчков, самый сильный из которых имел магнитуду 4,2.
По данным Иранского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего в 21:44 по местному времени, составила 5,9.
Последствия землетрясения в Иране / Фото trend.az
Сообщалось о повреждении зданий и некоторой инфраструктуре в этом районе. Особенно сильно пострадали жилые дома в десятках сел, окружающих Хой.
У некоторых из них также произошло отключение электроэнергии.
На военных объектах в Иране раздались мощные взрывы
- 29 января в Иране было неспокойно не только из-за землетрясения. Ночью в иранских городах зафиксирована атака беспилотников на военные базы и другие предприятия. В результате на местах попаданий возникли сильные пожары.
- Едва ли не первый взрыв прогремел в иранском городе Исфахан, где беспилотники атаковали один из центров производства боеприпасов Минобороны страны. Также масштабный пожар разразился на заводе по переработке нефти в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.
- Корпус стражей исламской революции обвиняет в атаке оппозиционную организацию "Моджахедин-е Халк" и "сионистских врагов". Кроме того, в иранских СМИ раздаются версии о причастности к атаке США и Израиля.