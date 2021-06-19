В Иране состоялись президентские выборы: лидирует близкий к аятолле кандидат

Накануне в Иране прошли выборы президента. Согласно предварительным результатам, лидирует Ибрагим Раиси. Он известен своей антизападной риторикой и считается близким к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Президентские выборы в Иране состоялись 18 июня. Министерство внутренних дел уже объявило предварительные результаты голосования.

Читайте также Свержение монархии в Иране: как Ближний Восток превратился в зону нестабильности

Результаты выборов президента Ирана

Лидирует Ибрагим Раиси – его поддержали 17,8 миллиона избирателей.

– его поддержали 17,8 миллиона избирателей. Следующую строчку занимает Мохсен Резаи с 3,3 миллионами голосов, за ним идет Абдольнасер Хеммати - 2,4 миллиона, и Газизаде – 1 миллион.

Министерство информирует, что всего в выборах приняли участие 28,6 миллиона местных жителей. Действующий президент Ирана Хасан Рухани уже встретился с Раиси и поздравил его с победой.

К слову, результаты выборов президента Ирана были прогнозируемыми, они сопровождались отсевом кандидатов и массовым нежеланием людей участвовать в голосовании из-за общего разочарования и недоверия.

Ибрагим Раиси: что о нем известно

BBC сообщает, что он известен своей антизападной риторикой. Раиси считают близким к Верховному лидеру Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Хаменеи 82 года, многие пророчат, что преемником станет именно Раиси. Он более чем на 20 лет моложе.

До назначения верховным судьей в 2019 году занимал посты генпрокурора и заместителя верховного судьи.

Раиси в 1988 году был одним из 4 судей, которые заседали в так называемых "комиссиях смерти". Тогда они отправили на казнь десятки тысяч человек.

В 2017 году он уже участвовал в выборах президента, однако уступил Хасану Рухани.

США в 2019 году добавили Раиси в санационный список.

. Аятолла – почетный титул, который предоставляют мусульманам-шиитам по решению народа, высший титул шиитского муджтахида. Аятолла в исламе неоспоримый среди шиитских лидеров, а его поведение окружено ореолом святости.