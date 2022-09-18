В Иране убили девушку за неправильно одетого хиджаба: вспыхнули массовые протесты

В Иране в субботу 17 сентября простились с Махсой Амини – 22-летней девушкой, которую убили за неправильно одетый хиджаб. В стране вспыхнули массовые протесты.

Амини арестовала в Тегеране так называемая "полиция морали". Девушку задержали за то, что она вроде бы неправильно носила хиджаб.

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Через несколько дней после задержания Махса Амини ушла из жизни. В то время девушка находилась в больнице. Официальная причина смерти – сердечный приступ. В то же время активисты рассказали, что во время жестокого задержания девушку ударили по голове.

Амини похоронили в городе Сакез (провинция Курдистан). Люди, которые пришли попрощаться с девушкой, кричали "смерть диктатора". Кроме того, люди бросали камни в портрет Али Хаменеи – руководителя Ирана.

Люди бросают камни в портрет Хаменеи: смотрите видео

Местные правоохранители бросились разгонять протестующих. В сети показали, как иранские силы безопасности, очевидно, открыли огонь и пустили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

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