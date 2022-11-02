Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани не назвал Wall Street Journal, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об угрозе Ирана для Саудовской Аравии.

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Нассер заверил, что Иран не готовит никаких атак, а сообщения в СМИ являются "безосновательными обвинениями".

Почему в Саудовской Аравии готовятся к опасности

Издание The Wall Street Journal считает, что нападение на саудитов может стать ответом на деятельность Iran International – СМИ Саудовской Аравии, освещающее протесты и критикующее иранское правительство. Кроме того, Иран хочет отвлечь внимание общества от внутренних протестов. Однако неизвестно, решится ли Иран на полноценную войну, поэтому это может быть информационной провокацией.

Саудовская Аравия повысила боевую готовность. Считается, что высокая угроза будет в ближайшие 2 дня. США заявили, что помогут Саудовской Аравии защититься в случае атаки.

Примите во внимание. Саудовская Аравия обещала Украине гуманитарную помощь в 400 миллионов долларов. Кроме этого, она поможет взаимодействовать по делу освобождения украинских военнопленных. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

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