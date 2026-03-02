Под ударом окажется Украина с Молдовой и не только: как далеко могут лететь ракеты Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться, Иран открыто атакует Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Израиль и другие государства баллистическими ракетами и дронами. При этом угроза от иранского оружия есть и для Европы.

В зоне риска из-за потенциальных атак находится также Украина. Специалисты из Defence Express разобрали, чем особенные иранские ракеты и как далеко они могут лететь.

К теме Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке

Что известно об иранском оружии?

Эксперты отмечают, что во время ударов Иран уже использовал более 771 баллистическую ракету и более 906 беспилотников. При этом одна из самых мощных межконтинентальных баллистических ракет Khorramshahr имеет еще и сверхмощную боевую часть в 1800 килограммов.

Стоит заметить, что иранское вооружение уже долетало до Кипра, где расположена военная база Великобритании. Поэтому европейские страны теоретически действительно могут стать целями Ирана.

Специалисты объяснили, что самыми мощными по дальности иранскими баллистическими ракетами сейчас считаются жидкотопливные, Sejjil, Ghadr и Emad.



Иранская баллистическая ракета Khorramshahr / The Islamic Republic News Agency

В то же время заявленные характеристики, в частности дальность и масса боевой части, преимущественно основываются на официальных сообщениях Тегерана, и могут быть завышенными.

Впрочем, даже озвученных параметров достаточно, чтобы поражать цели на дистанции около 2000 километров. Для Khorramshahr декларируется боевая часть массой до 1800 килограммов при дальности 2000 километров, а с уменьшенной нагрузкой этот показатель якобы может достигать до 3000 километров.

Какие страны Европы могут стать мишенью?

У Emad, Ghadr и Sejjil вес боевых частей оценивается в пределах 750 – 850 килограммов, а радиус действия составляет примерно 1700 – 2000 километров. При таких условиях с северо-запада Iran ракеты средней дальности теоретически способны достигать территории Греции, Болгарии, Румынии, а также Украины и Модовы.

Если же Khorramshahr действительно имеет потенциал до 3000 километров, то под угрозой может оказаться значительная часть Европы, в частности Германия и Италия. В то же время реальное количество таких ракет у Тегерана, вероятно, ограничено.



Дальность полета иранских ракет / Инфографика от Defence Express

К тому же в Европе функционирует американский компонент ПРО Aegis Ashore с перехватчиками SM-3, прежде всего на базе в Румынии. В Средиземном море также дежурят эсминцы класса Arleigh Burke-class destroyer.

Кроме того, Германия в случае угрозы могла бы применить новую израильскую систему ПРО Arrow 3, достигшую начальной оперативной готовности в конце 2025 года.

Отдельно Иран имеет крылатые ракеты, в частности Soumar, которым приписывают дальность 2000 – 3000 километров. Однако их применение ограничено, а эффективность перехвата достаточно высока, что снижает их реальную угрозу.

Есть ли угроза иранских дронов?

В Defence Express отметили, что одним из ключевых средств дальнего поражения могут стать беспилотники. Например, Shahed 136 способен преодолевать до 2500 километров и является самым дальнобойным дроном в этом сегменте.

А вот дрон типа Arash-2 (Kian 2) имеет радиус 1000 – 1600 километров, одновременно реактивный беспилотник Karrar – около 1000 километров. При этом для достижения Европы им пришлось бы пересекать воздушные пространства Ирака, Сирии, Иордании или же маршрут через Армению, Грузию или Турцию, что существенно усложняет их беспрепятственный пролет и повышает риск перехвата.

