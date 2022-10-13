Израиль передает Украине разведданные об иранских дронах-камикадзе, - NYT

Израиль может передавать Украине разведывательные данные по иранским дронам-камикадзе. Кроме того, частные израильские компании помогают Украине спутниковыми данными о позициях российских войск.

По данным СМИ, Украина на фоне массированных ракетных обстрелов обратилась в Израиль за системами ПВО, в частности, "Железный купол", однако Тель-Авив не спешит их передавать Украине.

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Какую помощь оказывает Израиль

Американское издание отмечает, что Украина обращалась в Израиль за системами ПВО "Железный купол" и зенитно-ракетными комплексами Barak-8. Однако Тель-Авив ответил отказом, опасаясь препятствования Россией совершения сделок в Сирии.

В то же время Израиль предоставляет Украине разведывательные дааные по иранским дронам-камикадзе типа Shaheed. Кроме того, частная военная фирма Израиля передает нашей стране спутниковые изображения позиций россиян. Об этом СМИ пишут с ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Следует отметить, что офицер израильской армии Игаль Левин накануне сообщал, что в Израиле активно изучают иранские дроны. Впервые они попали в руки израильских специалистов в 2021 году, когда Иран пытался атаковать израильский танкер с помощью этих беспилотников.

Также отметим, что во время празднования хасидами праздника Рош ха-Шана в Умани, издание " Бабель" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщало о целенаправленных атаках хасидов иранскими дронами, ведь это было одним из условий Тегерана, который и предоставлял эти дроны оккупантам. Однако трагедий удалось избежать благодаря эффективной работе ВСУ.

Что известно о системах ПВО для Украины

После массированных ракетных обстрелов 10 – 11 октября международные партнеры Украины заговорили о необходимости увеличения поставок систем ПВО для нашего государства. В частности, Минобороны Германии объявило о предоставлении ЗРК IRIS-T. Также в разговоре с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден пообещал дополнительные средства ПВО.

Также систему ПВО пообещал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, вопрос предоставления средств противовоздушной обороны для нашего государства обсудили на очередной встрече в формате "Рамштайн".

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября приняла резолюцию о признании России страной-террористом, где отдельным пунктом также призвала к предоставлению Украине большего количества средств ПВО.

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