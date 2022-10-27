Израиль уничтожил производство иранских дронов в Сирии: продолжают ли их дальше поставлять России

На днях Израиль разбомбил производство иранских дронов в Сирии. Также неизвестные убили двух высокопоставленных военных, которые якобы были причастны к поставке "шахидов" в Россию. Это хорошие новости, но угроза от этих дронов существенно не уменьшилась.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, пока точно неизвестно, сколько именно дронов-камикадзе Россия заказала у Ирана. Сейчас фиксируют рейсы военно-транспортных самолетов между обеими странами, поэтому вероятно их сотрудничество продолжается.

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Он сомневается, что убийство двух военных, которые могли заниматься поставкой дронов в Россию, может остановить весь процесс. Туда явно вовлечено больше людей.

Повлияет ли уничтожение производства в Сирии на поставки дронов в Россию

Как отмечает Катков, также сомнительно, что уничтожение производства дронов-камикадзе может прекратить их поставки в Россию. Именно эти подпольные цеха могли производить такие беспилотники для действий против Израиля. Однако есть и позитив.

Должны понять, что это не мегазаводы на тысячи километров. Это – подпольные цеха. Их уничтожение – задача, направленная на обеспечение обороны Израиля. Однако то, что дронов становится меньше – это позитив. Беспилотники, которые должны были предоставить России, могут быть перенаправлены в Хезболлу,

– отметил Катков.

Однако он сразу подчеркнул, что это предположение. Неизвестно, где именно производят дроны, которые передают в Россию. Но наверняка их делают в Иране.

Еще один положительный аспект – позиция Израиля. Недавно президент этого государства Ицхак Герцог во время визита в США предоставил доказательства, что Иран поставляет дроны России. Это может свидетельствовать о том, что Израиль начнет давать Украине "более интересные вещи", а не только гуманитарную помощь. Однако не факт, что они будут говорить об этом публично.

Верна ли информация, что Россия перебросила на Херсонщину дроны "Ланцет"

Накануне оккупанты заявили, что перебросили на правобережье Херсонщины около 1,5 тысячи дронов-камикадзе "Ланцет". По мнению Каткова, они явно не могли собрать такое количество беспилотников, ведь не сильно занимались разработкой этой техники за последние годы.

Это оружие оккупанты уже использовали в войне против Украины. "Ланцет" не является сверхсовременной техникой, но выполняет свои функции.

Они могли перекинуть определенное количество. Но точно не 1,5 тысячи. Они не имели ресурсов для изготовления такого количества этого вида вооружения, на которое они не сильно обращали внимание достаточно долгое время.

– подчеркнул Катков.

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