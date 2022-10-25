Может ли Иран передать России новый вид дронов Meraj-521 – Воздушные силы оценили риски

Ирану удобно поставлять вооружение России, ведь достаточно лишь переправить его через Каспийское море. Вопрос лишь в том, какое количество дронов Meraj-521 сейчас есть у Ирана и готов ли он их отдать стране-агрессору.

Об этом рассказывает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он добавляет, что следует надеяться на поддержку иностранных партнеров Украины и силы ПВО.

Читайте также Дроны-камикадзе – не такие сложные цели, но есть нюансы, – Воздушные силы

Что это за дроны Meraj-521 и получит ли их Россия

Следует, прежде всего, отметить, что 85% вражеских дронов Украине удается сбивать. Однако 15% долетают до своей цели, поэтому не стоит недооценивать этот вид оружия.

Юрий Игнат утверждает, что сами беспилотники не смогут разрушить ТЭЦ или нанести масштабный ущерб Украине. Однако россияне планомерно и целенаправленно истощают ими украинские ПВО, чтобы затем нанести ракетные удары.

По мнению спикера, Иран может передать России новые дроны Meraj-521. Вопрос также в их количестве и времени, когда это будет сделано.

Отметим, что 19 октября Иран провел презентацию новых беспилотников. Доподлинно неизвестно, планирует ли иранское правительство поставлять их в Россию, однако такой риск есть.

Обратите внимание! Meraj-521 – дроны, запускаемые из небольших пусковых установок. Беспилотник маленький по размеру и может находиться в воздухе от 5 до 15 минут.

Иран заявляет, что дальность действия дрона – 5 километров. Управлять им можно со специального планшета.

Обратите внимание Израиль разбомбил место сбора иранских дронов в Сирии, – SOHR

Как Иран помогает России в войне против Украины: актуальные новости

Иран продает стране-агрессору дроны-камикадзе, которые Россия активно использует в войне против Украины. Речь идет о беспилотниках типа "Shahed-136".

Также иранские инструкторы учат русских солдат пользоваться беспилотниками "Arash-2" и ракетами класса "земля-земля", которые Иран готовится передать в ближайшее время. Отметим, что, по меньшей мере, 10 таких инструкторов уже погибли на войне в Украине.

Кроме дронов и ракет, Иран будет поставлять России еще и бронежилеты и шлемы для российских мобилизованных. Похоже, что у второй армии мира все так хорошо, что приходится закупать вооружение и даже амуницию у других государств.

В США предупредили Иран о последствиях вмешательства в войну в Украине: смотрите видео