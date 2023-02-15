Иранские дроны могли быть модифицированы для ударов по энергообъектам: исследование

Иранские дроны, которыми Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры, могли быть модифицированы специальными поражающими элементами, причинившими дополнительный ущерб.

К таким выводам пришла британская организация по исследованию оружия Conflict Armament Research (CAR). Они изучили обломки иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которыми атаковали инфраструктуру Украины.

Смотрите также Россия получила от Ирана новые дроны: способны ли эти БПЛА изменить ситуацию на фронте

Установлено, что боеголовка скомпонована так, чтобы давать несколько эффектов при поражении цели. Помимо основного заряда ударная часть содержит вторичные заряды для нанесения дополнительного ущерба объекту атаки,

– говорится в сообщении.

Исследователи пришли к выводу, что подобные боеголовки, вероятно, были разработаны специально для атак на большие цели, такие как энергетическая инфраструктура. Более того, боеголовка была предназначена для нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре в большом радиусе.

Важно! Россия абсолютно сознательно пытается уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, используя знания своих энергетиков для планирования ударов и модифицируя наносящее оружие.

Документирование таких "усовершенствований" должно сыграть свою роль в привлечении агрессора к ответственности.

Что известно об исследовательской организации