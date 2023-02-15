Таких висновків дійшла британська організація з дослідження зброї Conflict Armament Research (CAR). Вони вивчили уламки іранських дронів-камікадзе Shahed-136, якими атакували інфраструктуру України.
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Встановлено, що боєголовка скомпонована так, щоб давати кілька ефектів при ураженні цілі. Крім основного заряду ударна частина містить вторинні заряди для нанесення додаткової шкоди об'єкту атаки,
– йдеться у повідомленні.
Дослідники прийшли до висновку, що такі боєголовки, ймовірно, були розроблені спеціально для атак на великі цілі, такі як енергетична інфраструктура. Ба більше, боєголовка була призначена для нанесення якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі.
Що відомо про дослідницьку організацію
- Conflict Armament Research – слідча організація, яка здійснює документальну фіксацію незаконних озброєнь, боєприпасів та іншого майна в зонах конфліктів, а також відстежує джерела постачання зброї.
- В Україні ця організація із 2018 року проводить експертизу техніки, вилученої у незаконних збройних формувань тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.