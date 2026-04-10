Иранские дроны, которыми атакуют базы США, могут содержать американские компоненты, – Власюк
- Владислав Власюк сообщил, что в иранских дронах, которые использовались Россией, уже фиксировались американские детали, и исследование этого вопроса продолжается.
Иранские беспилотники, которые применяются для атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке, могут содержать компоненты производства США. Также в их конструкции вероятно присутствуют российские технологические элементы.
Детальный анализ обломков пока продолжается. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк, передает "РБК-Украина".
Что известно об американских деталях в дронах, которые использует Иран для атаки на базы США?
По словам Власюка, первые признаки использования российской электроники были обнаружены при анализе обломков дронов, ранее прилетавших на Кипр с территории Ирана. В частности, речь шла об антеннах российского производства "Комета". После этого специалисты начали шире исследовать составляющие иранских беспилотников и ракет, которые применяются в регионе – в частности в Ираке, Катаре и Бахрейне. Цель исследования – установить происхождение компонентов и логистику поставок.
Власюк также предположил, что в таких системах могут одновременно оказываться как российские, так и американские детали. Он напомнил, что ранее в иранских "чистых" дронах, которые использовались Россией в войне против Украины в 2022 – 2023 годах, уже фиксировались компоненты американского производства. По его словам, сейчас сбор и анализ информации продолжается, а полная картина по составу таких вооружений еще формируется.
Трамп объявил о временном перемирии с Ираном. Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал для 24 Канала, что Иран получил больше преимуществ от этих договоренностей. Трамп испытывает давление от американцев и, в частности, демократов за развязанный конфликт на Ближнем Востоке.
Война в Иране: последние новости
Дональд Трамп выразил возмущение из-за действий Ирана, который начал взимать плату с танкеров в Ормузском проливе. Напомним, что накануне Иран ввел плату в размере 1 доллара за баррель нефти, перевозимой, с расчетом в криптовалюте.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что США игнорируют доказательства сотрудничества России с Ираном в отношении атак на американские базы. Причиной этого является доверие администрации США к Владимиру Путину, что вызывает беспокойство Зеленского.
Дональд Трамп анонсировал мирные переговоры с Ираном, которые могут состояться уже в ближайшее время. Администрация президента США направляет делегацию во главе с Джей Ди Вэнсом в Исламабад.