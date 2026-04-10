Иранские дроны, которыми атакуют базы США, могут содержать американские компоненты, – Власюк

Иранские беспилотники, которые применяются для атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке, могут содержать компоненты производства США. Также в их конструкции вероятно присутствуют российские технологические элементы.

Детальный анализ обломков пока продолжается. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк, передает "РБК-Украина".

Что известно об американских деталях в дронах, которые использует Иран для атаки на базы США?

По словам Власюка, первые признаки использования российской электроники были обнаружены при анализе обломков дронов, ранее прилетавших на Кипр с территории Ирана. В частности, речь шла об антеннах российского производства "Комета". После этого специалисты начали шире исследовать составляющие иранских беспилотников и ракет, которые применяются в регионе – в частности в Ираке, Катаре и Бахрейне. Цель исследования – установить происхождение компонентов и логистику поставок.

Власюк также предположил, что в таких системах могут одновременно оказываться как российские, так и американские детали. Он напомнил, что ранее в иранских "чистых" дронах, которые использовались Россией в войне против Украины в 2022 – 2023 годах, уже фиксировались компоненты американского производства. По его словам, сейчас сбор и анализ информации продолжается, а полная картина по составу таких вооружений еще формируется.

