История подсказывает: могут ли протесты в Иране обернуться свержением террористического режима

Если протесты в Иране продолжатся, то власти начнут шататься. Поэтому руководство страны нашло в России клиента и опору.

Об этом для 24 канала рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Он отметил, что иранский опыт протестов показывает, что они могут быть устойчивыми и продолжаться годами.

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"Если они не будут утихать, то могут свергнуть действующую власть. Когда появится структурированность, лидеры, организация. Условно говоря, 3 миллиона человек на улицах Тегерана и исламская республика Иран будет демонтирована", – сказал Данилов.

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Что нужно для успешного протеста

По словам Данилова, причина того, что до сих пор нет четких результатов протестов – в отсутствии лидера, организации, самоорганизованности.

Организация возникла, но на низовом уровне. Нет национального лидера, нет национальной структуры. Вспомните Майдан – есть разные сотни, есть волонтеры и все выстраивают. Без этого мы бы не выстояли и не победили бы, – сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас этап, на котором увидим, сможет ли иранское общество что-нибудь подобное сделать. Если да, то у них есть шанс выиграть.