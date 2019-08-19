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      Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США

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      Grace 1
      Grace 1 / GBC

      На выходных правительство Гибралтара отклонил просьбу США задержать судно. Там отметили, что в основе запроса Вашингтона числился закон о санкциях США против Ирана, но эквивалентные санкции против Тегерана в Гибралтаре, Великобритании или в другой части ЕС отсутствуют.

      15 августа власти Гибралтара освободили из-под стражи экипаж танкера, а потом отпустили и сам Grace 1. Отмечалось, что такое решение они приняли после "получения официальных письменных заверений от иранского правительства, судно не будет разгружен в Сирии", сообщает GBC News.

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      Всего судно Grace 1 под флагом Панамы простояло в водах Гибралтара 46 суток. Перед выходом в международные воды корабль изменил название на Adrian Darya, а также вывесил иранский флаг.

      "Война танкеров" между Ираном и Великобританией началась после того как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, нарушает режим санкций ЕС в отношении Дамаска.

      Иран пообещал ответить на захват Grace 1. Вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Военные остановили корабль за "нарушение сразу нескольких правил".

      Обострение ситуации в Персидском заливе

      Ситуация в Персидском заливе и прилегающих районах заметно обострилась в последние несколько месяцев. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

      Впоследствии иранские военные сообщили о сбитом беспилотнике США после того, как аппарат якобы нарушил воздушное пространство Ирана.

      Позже, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики.

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      Теги: Новости США Водный транспорт Иран
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