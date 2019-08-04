Иранцы второй раз за месяц задержали иностранный танкер в Персидском заливе: что он перевозил

И хотя инцидент произошел 31 июля, иранское вооруженное формирование "Корпус стражей Исламской революции" сообщило об этом 4 августа. Как пишет ISNA, иностранный нефтяной танкер перевозил 700 тысяч литров "контрабандного топлива".

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Судно вместе отбуксировали в иранскую провинцию Бушир. А семь членов экипажа, которые являются лицами разных национальностей, задержали.

К слову, накануне в Ормузском проливе задержали танкер Stena Impero, шедший под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.