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      Иранцы второй раз за месяц задержали иностранный танкер в Персидском заливе: что он перевозил

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      Иранцы второй раз за месяц задержали иностранный танкер
      Иранцы второй раз за месяц задержали иностранный танкер / www.eurointegration.com.ua

      В водах Персидского залива иранские пограничники задержали танкер. Он шел под иностранным флагом и якобы перевозил контрабандное топливо. Известно, что танкер следовал в одну из арабских стран.

      И хотя инцидент произошел 31 июля, иранское вооруженное формирование "Корпус стражей Исламской революции" сообщило об этом 4 августа. Как пишет ISNA, иностранный нефтяной танкер перевозил 700 тысяч литров "контрабандного топлива".

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      Судно вместе отбуксировали в иранскую провинцию Бушир. А семь членов экипажа, которые являются лицами разных национальностей, задержали.

      К слову, накануне в Ормузском проливе задержали танкер Stena Impero, шедший под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

      В Ормузском проливе задержали танкер Stena Impero

      Инцидент с судном Stena Impero произошел после того, как власти Гибралтара – заморской территории Великобритании – 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.

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      Теги: Расследования Иран Іслам
      Источник: 24 канал
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