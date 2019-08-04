Іранці вдруге за місяць затримали іноземний танкер у Перській затоці: що він перевозив

У водах Перської затоки іранські прикордонники затримали танкер. Він йшов під іноземним прапором і нібито перевозив контрабандне паливо. Відомо, що танкер прямував до однієї з арабських країн.

І хоча інцидент трапився 31 липня, іранське збройне формування "Корпус вартових Ісламської революції" повідомив про це 4 серпня. Як пише ISNA , іноземний нафтовий танкер перевозив 700 тисяч літрів "контрабандного палива".

Читайте також: Британія відреагувала на захоплення Іраном двох нафтових танкерів

Судно разом відбуксирували в іранську провінцію Бушир. А сімох членів екіпажа, які є особами різних національностей, затримали.

До слова, напередодні в Ормузькій протоці затримали танкер Stena Impero, що йшов під британським прапором. Причиною затримання танкера іранська сторона назвала необхідність проведення розслідування факту зіткнення танкера з риболовецьким судном.



В Ормузькій протоці затримали танкер Stena Impero

Інцидент із судном Stena Impero стався після того, як влада Гібралтару – заморської території Великої Британії – 4 липня затримала танкер GRACE 1, команду якого підозрюють у постачанні іранської нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС. У Тегерані закликають дати танкеру можливість залишити Гібралтар.