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      Іранці вдруге за місяць затримали іноземний танкер у Перській затоці: що він перевозив

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      Іранці вдруге за місяць затримали іноземний танкер
      Іранці вдруге за місяць затримали іноземний танкер / www.eurointegration.com.ua

      У водах Перської затоки іранські прикордонники затримали танкер. Він йшов під іноземним прапором і нібито перевозив контрабандне паливо. Відомо, що танкер прямував до однієї з арабських країн.

      І хоча інцидент трапився 31 липня, іранське збройне формування "Корпус вартових Ісламської революції" повідомив про це 4 серпня. Як пише  ISNA, іноземний нафтовий танкер перевозив 700 тисяч літрів "контрабандного палива".

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      Судно разом відбуксирували в іранську провінцію Бушир. А сімох членів екіпажа, які є особами різних національностей, затримали.

      До слова, напередодні в Ормузькій протоці затримали танкер Stena Impero, що йшов під британським прапором. Причиною затримання танкера іранська сторона назвала необхідність проведення розслідування факту зіткнення танкера з риболовецьким судном.


      В Ормузькій протоці затримали танкер Stena Impero

      Інцидент із судном Stena Impero стався після того, як влада Гібралтару – заморської території Великої Британії – 4 липня затримала танкер GRACE 1, команду якого підозрюють у постачанні іранської нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС. У Тегерані закликають дати танкеру можливість залишити Гібралтар.

      blog_ava
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      Теги: Іслам Розслідування Іран
      Джерело: 24 канал
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