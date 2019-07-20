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      Британія відреагувала на захоплення Іраном двох нафтових танкерів

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      Конфлікт Ірану та Британії триває
      Конфлікт Ірану та Британії триває / Ілюстративне фото (segodnya.ua)

      Іран заявив, що "конфіскував" британський нафтовий танкер, який порушив норми міжнародного морського права. У Великій Британії заявили про намір терміново зібрати засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій COBRA, щоб визначити, як реагувати на інцидент.

      Що відомо про захоплені Іраном судна?

      18 липня іранська організація "Корпус вартових Ісламської революції" повідомила, що "конфіскувала" нафтовий танкер Великої Британії "Stena Impero" в Ормузькій протоці. Судно, мовляв, порушило міжнародні морські норми, пише "Радіо Свобода".

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      Іранці повідомили, що на борту захопленого судна – 23 моряки. Британці відреагували спершу стримано: мовляв, "шукаємо більш детальну інформацію" про інцидент.

      Відомо, що судно "Stena Impero" прямувало під британським прапором до Саудівської Аравії. Утім, належить воно шведській транспортній компанії Stena Bulk. Українців у його екіпажі немає (наразі іншої інформації немає), та є троє громадян Росії, як повідомили у BBC.

      19 липня низка ЗМІ повідомили, що Іран захопив другий британський танкер (під прапором Ліберії) – "MV Mesdar", на борту якого 12 моряків. Згодом з'ясувалося, що це судно лише ненадовго зупинили. Воно продовжило прямувати за маршрутом "після роз'яснень щодо безпечного судноплавства" з боку іранських силовиків.

      Як реагує Велика Британія?

      Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант висловився щодо захоплення Іраном нафтових танкерів і закликав до гарантування свободи судноплавства у Перській затоці.

      Ці захоплення неприпустимі. Украй важливо забезпечити свободу судноплавства і безпечне та вільне переміщення суден у регіоні,
      – наголосив Гант.

      Також він зазначив, що візьме участь в засіданні урядового комітету з надзвичайних ситуацій COBRA, який визначить, як Британія реагуватиме на інцидент.

      Ми знаємо, що ми можемо зробити, щоб швидко забезпечити звільнення двох суден,
      – заявив міністр.

      Наразі відомо, що британський посол у Тегерані спілкується із главою МЗС Ірану щодо інциденту. Також Британія консультується з міжнародними партнерами.

      Зауважимо, що 4 липня Велика Британія ​захопила іранський танкер біля Гібралтару. Судно запідозрили у перевезенні нафти до Сирії. Тоді офіційний Тегеран закликав Лондон звільнити танкер і погрожував у відповідь захоплювати британські судна.

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      Теги: Великобританія Іран Водний транспорт Нафта
      Джерело: 24 канал
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