Військовий корабель США знищив іранський дрон, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові збили над Ормузькою протокою іранський безпілотник. Очільник білого дому наголосив, що корабель ВМФ США USS Boxer зробив цей крок з оборонною метою, оскільки дрон не відреагував на численні попередження.

Про це Трамп розповів, виступаючи з промовою у Вашингтоні. Виступ глави Білого дому транслювала низка американських телеканалів. Уривок цієї заяви Трамп опублікував також на своїй сторінці у Twitter.



За словами американського лідера, безпілотник наблизився на дуже близьку відстань до корабля і загрожував безпеці та його команді.

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Ситуацію з іранським дроном Трамп назвав провокацією.

Це остання з цілої низки ворожих та провокаційних дій Ірану щодо суден, які перебувають в міжнародних водах, і США зберігають за собою право захищати своїх громадян, об'єкти та інтереси,

– наголосив президент США.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 липня 2019 р.

Водночас Трамп закликав інші країни засудити спроби Ірану перешкодити глобальній торгівлі та мирному судноплавству в нейтральних водах і вжити заходів щодо захисту своїх суден, співпрацюючи в цій області зі США.

Як відреагував Іран

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф заявив після слів Трампа, що влада Ірану немає інформації про втрату безпілотника.

Раніше того ж дня Тегеран повідомив, що іранські військові 14 липня затримали у Перській затоці нафтовий танкер і взяли під варту його команду.

За даними Корпусу вартових ісламської революції, цей танкер отримав контрабандну нафту від іранських катерів на південь від острова Ларк і мав намір доставити її на інше судно за межами іранських територіальних вод. Про громадянство затриманих моряків і кому саме належить танкер не повідомляється.

Що відомо про Корпус вартових ісламської революції?Це військова гілка виконавчої влади Ірану. Згідно зі статтею 150 конституції країни існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.



Корпус має у своїх лавах приблизно 125 тисяч особового складу, сухопутні, повітряні, та морські сили. Вони регулюють ситуацію у Перській затоці.