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      Іранський танкер покинув Гібралтар всупереч вимогам США

      23 Читать новость на русском
      Grace 1
      Grace 1 / GBC

      На вихідних уряд Гібралтару відхилив прохання США затримати судно. Там відзначили, що в основі запиту Вашингтона значився закон про санкції США проти Ірану, але еквівалентні санкції проти Тегерана в Гібралтарі, Великобританії або в іншій частині ЄС відсутні.

      15 серпня влада Гібралтару звільнили з-під варти екіпаж танкера, а потім відпустили і сам Grace 1. Зазначалося, що таке рішення вони прийняли після "отримання офіційних письмових запевнень від іранського уряду, що судно не буде розвантажено у Сирії", повідомляє GBC News.

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      Всього судно Grace 1 під прапором Панами простояло у водах Гібралтару 46 діб. Перед виходом в міжнародні води корабель змінив назву на Adrian Darya, а також вивісив іранський прапор.

      "Війна танкерів" між Іраном та Великобританією почалася після того як британські морські піхотинці перехопили в Гібралтарі супертанкер Grace 1 під прапором Панами. Повідомлялося, що він перевозив два мільйони барелів сирої нафти з Ірану на переробний завод Баньяс в Сирії, що порушує режим санкцій ЄС щодо Дамаска.

      Іран пообіцяв відповісти на захоплення Grace 1. Увечері 19 липня Тегеран заявив про захоплення британського танкера Stena Impero в Ормузькій протоці. Військові зупинили корабель за "порушення відразу декількох правил".

      Загострення ситуації в Перській затоці

      Ситуація в Перській затоці та прилеглих районах помітно загострилася в останні кілька місяців. У сусідній Оманській затоці в середині червня було здійснено напади на танкери Front Altair і Kokuka Courageous.

      Згодом іранські військові повідомили про збитий американський безпілотник після того, як апарат нібито порушив повітряний простір Ірану.

      Пізніше, в середині липня, з'явилися повідомлення про спробу іранських військових затримати британське судно в районі Ормузької протоки на тлі затримання в Гібралтарі танкера ісламської республіки.

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      Теги: Іран Новини США Водний транспорт
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