Иранского отца ядерной бомбы застрелил робот-убийца: СМИ обнародовали новые подробности

"Отца" ядерной программы Мохсена Фахризаде, по данным СМИ, убили агенты израильской спецслужбы "Моссад". Для этого они якобы использовали робота.

Автомобиль Фахризаде обстреляли из крупнокалиберного оружия. Им управляли дистанционно. Журналисты сообщили, что для этого использовали пулемет бельгийского производства, прикрепленный к роботу.

Заметьте В Индонезии военные убили наиболее разыскиваемого боевика страны

Вес этого робота составляет около тонны. Его частями ввозили в Иран и собирали уже на месте. Впоследствии робота-убийцу разместили в пикапе.

В день убийства грузовик ждал автомобиль Фахризаде. По данным СМИ робот выпустил по машине ядерщика 15 пуль.

Впоследствии пикап дистанционно взорвали. В то же время на 100% уничтожить оружие не удалось.

Убийство Фахризаде: главное

Мохсен Фахризаде вошел в историю как ученый-ядерщик и "отец" ядерной программы Ирана.

Его убили 27 ноября 2020 года в Тегеране. Местные власти уже вскоре сообщили, что злоумышленники использовали искусственный интеллект.

Тогда же отмечали, что выстрелы были очень точными. Жена Фахризаде сидела в нескольких сантиметрах от мужчины, однако не пострадала.

Фахризаде умер не сразу. На вертолете был доставлен в ближайшую больницу. Однако спасти ядерщика не удалось.

Власти Ирана заявили, что виновными в убийстве Фахризаде являются США и Израиль.

Зимой 2020 года армии Израиля и США усилили координацию. Они ожидали, что иранская сторона может отомстить за смерть ученого, нанеся ракетные удары.

The New York Times сообщил, что убийство физика начали готовить еще в 2019 году. Это произошло через год после того, США вышли из ядерной сделки.