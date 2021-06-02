На иранском военном корабле вспыхнул пожар: экипаж эвакуировали

Корабль Военно-Морских сил Ирана загорелся недалеко от иранского порта Джаск в Оманском заливе. Весь экипаж удалось эвакуировать.
О пожаре на корабле сообщила пресс-служба ВМС Ирана. Там отметили, что судно выполняло учебную миссию.
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Пожар на военном корабле в Иране
Возгорание случилось возле иранского порта Джаск в Оманском заливе. Аварийно-спасательная бригада смогла успешно эвакуировать весь экипаж на берег. Пока нет информации о погибших или пострадавших.
На месте продолжают работать эксперты. Пока неизвестно, что привело к пожару.
Предыдущие инциденты с участием иранских военных кораблей
- В апреле 2021 года судно "Савиз" под иранским флагом, по информации некоторых СМИ, подверглось ракетному обстрелу в Красном море. Другие издания сообщали, что судно взорвалось на магнитной мине.
- В 2020 году один иранский военный корабль во время учений случайно попал ракетой в другой. Тогда в результате инцидента погибли 19 моряков, а 15 – получили ранения.
Пожар на корабле ВМС Ирана вспыхнул в заливе Омана: смотрите карту