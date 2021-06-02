Про пожежу на кораблі повідомила пресслужба ВМС Ірану. Там зазначили, що судно виконувало навчальну місію.

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Пожежа на військовому кораблі в Ірані

Займання трапилося біля іранського порту Джаськ в Оманській затоці. Аварійно-рятувальна бригада змогла успішно евакуювати весь екіпаж на берег. Наразі немає інформації про загиблих чи потерпілих.

На місці продовжують працювати експерти. Поки невідомо, що призвело до пожежі.

Попередні інциденти за участю іранських військових кораблів

У квітні 2021 року судно "Савіз" під іранським прапором, за інформацією деяких ЗМІ, піддалося ракетному обстрілу в Червоному морі. Інші видання повідомляли, що судно підірвалося на магнітній міні.

У 2020 році іранський один військовий корабель під час навчань випадково влучив ракетою в інший. Тоді в результаті інциденту загинули 19 моряків, а 15 – отримали поранення.

Пожежа на кораблі ВМС Ірану спалахнула у затоці Омана: дивіться карту