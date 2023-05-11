Женщина на могиле родителей Путина просила, чтобы "забрали сына к себе": как ее наказали

В Санкт-Петербурге женщину приговорили к 2 годам условно. Все потому, что она пришла на могилу к родителям Владимира Путина и просила их забрать сына-убийцу к себе.

Ирина Цыбанева – 61-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга еще в октябре 2022 года пришла на могилу к родителям Путина. Там она оставила записку, адресованную усопшим. Детали рассказали росСМИ, сообщает 24 Канал.

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В записке говорилось, что они родители – маньяка, о смерти которого молится весь мир.

Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу,

– написала Цыбанева.

Женщина рассказала, что ей стало страшно

В суде Цыбанева рассказала, что никогда не интересовалась политикой. Она – вдова, мама троих детей и бабушка шести внуков. Женщина заявила, что ее "накрыло" после просмотра новостей. Больше всего Цыбаневу испугала возможность ядерной войны.

Свою записку женщина назвала спонтанным эмоциональным решением. Она надеялась, что "послание" никто не заметит и никакого резонанса не будет.

Прокурор просил приговорить Цыбаневу к 3 годам условно. В то же время суд приговорил женщину к 2 годам условно.