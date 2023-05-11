Ірина Цибанева – 61-річна пенсіонерка з Санкт-Петербурга ще у жовтні 2022 року прийшла на могилу до батьків Путіна. Там вона залишила записку, адресовану покійним. Деталі розповіли росЗМІ, інформує 24 Канал.

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У записці мовилося, що вони батьки – маніяка, про смерть якого молиться увесь світ.

Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю та бід. Смерть Путіну, ви виростили виродка та вбивцю,

– написала Цибанева.

Жінка розповіла, що їй стало страшно

У суді Цибанева розповіла, що ніколи не цікавилася політикою. Вона – вдова, мама трьох дітей та бабуся шести внуків. Жінка заявила, що її "накрило" після перегляду новин. Найбільше Цибаневу перелякала можливість ядерної війни.

Свою записку жінка назвала спонтанним емоційним рішенням. Вона сподівалася, що "послання" ніхто не зауважить, й жодного резонансу не буде.

Прокурор просив засудити Цибаневу до 3 років умовно. Водночас суд засудив жінку до 2 років умовно.