Путін, який брав участь у параді, не їздив нещодавно у турне тимчасово окупованими територіями України. Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

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Серед двійників залишиться лише один

За його словами, на параді у Москві був саме той Путін, який був на параді у 2022 році, але постарішав.

"Востаннє цю людину я бачив на Санкт-Петербурзькому економічному форумі – це говорун, не бункерний. Це не він виступав перед Федеральними зборами у гостьовому дворі, не їздив у Маріуполі та не був у Криму", – заявив Попов.

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Він відзначив кілька характерних особливостей у зовнішньому вигляді "парадного Путіна": це характерна зморшка на чолі, яка дивним чином схожа на букву "Z", а також родинні плями, які у різних версій Путіна розташовані у різних місцях.

За рік, один і той самий клон дуже погіршив свій стан, принаймні зовнішньо. Але рухається він все ж краще, ніж бункерний варіант,

– відзначив Попов.

Психолог висловив сповідання, що одного разу клони Путіна почнуть розповідати про своє життя. Але, скоріш за все, всі клони зникнуть і залишиться лише один, якого і відвезуть в Гаагу.

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