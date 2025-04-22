"Дом строил еще прадед": "Шахед" уничтожил дом днепровской журналистки

Ирина Дмитриева потеряла дом в результате атаки "Шахедами" по Днепру 17 апреля. Женщина работает журналисткой днепровского телеканала Д-1. во время атаки она была дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт массовой информации.

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"Шахед" уничтожил дом журналистки Ирины Дмитриевой

Ирина признается: на тревоги перестала реагировать. Поэтому ее сыновья 6 и 11 лет спали, а они вместе со свекровью никуда не пошли. Но когда услышали первые взрывы, ушли в коридор, за две стены.

Люди не поняли, где именно упал "Шахед" – или между домами, или прямо на дом. Но услышали громкий звук, увидели вспышку и последующий пожар. Их порезали осколки стекла.

"Повсюду осколки, битое стекло, все было в дыму, уже прямо было нечем дышать из-за задымления. Смогли перейти из задымленного коридора в другой, но не могли выйти из горящего дома, потому что еще продолжался воздушный бой. Все это время очень боялась, чтобы не взорвался газ", – вспомнила женщина.

Она подчеркнула, что смогли покинуть жилье только когда стало тише. Тогда и вызвали скорую.

К сожалению, стало ясно, что в доме семье больше не жить. На фото, которое предоставили Институту массовой информации, заметны разбросанные игрушки под обломками бетона.

Последствия удара "Шахеда" по дому журналистки из Днепра 17 апреля / Фото семьи Дмитриевых

Бойлер – в осколках, холодильник – тоже, мебели нет. Чудом уцелели документы, мы их разгребли и забрали... А дом... Этот дом – это семейное гнездо, его собственноручно построил прадед моего мужа. Несколько поколений его семьи жили в нем, я сама в нем прожила 15 лет... А теперь в нашем доме окон нет, крыши и второго этажа нет, взрывной волной бронированные двери вынесло, стены покосились.... Отремонтировать его уже невозможно, только под снос,

– сказала Ирина Дмитриева.

В ночь на 17 апреля Россия массированно атаковала Днепр "Шахедами". К сожалению, есть не только раненые, но и погибшие.