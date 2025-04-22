Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут масової інформації.

До теми Почула БпЛА, але не встигла втекти: очевидиця розповіла про 16-річну жертву атаки на Дніпро

"Шахед" знищив будинок журналістки Ірини Дмитрієвої

Ірина зізнається: на тривоги реагувати перестала. Тож її сини 6 і 11 років спали, а вони разом зі свекрухою нікуди не пішли. Та коли почули перші вибухи, рушили в коридор, за дві стіни.

Люди не зрозуміли, де саме впав "Шахед" – чи між будинками, чи просто на будинок. Але почули гучний звук, побачили спалах і подальшу пожежу. Їх порізали уламки скла.

"Всюди уламки, бите скло, все було в диму, вже прямо було нічим дихати через задимлення. Змогли перейти із задимленого коридору в інший, але не могли вийти з палаючого дому, бо ще тривав повітряний бій. Весь цей час дуже боялася, щоб не вибухнув газ", – згадала жінка.

Вона наголосила, що змогли залишити житло тільки тоді, коли стало тихіше. Тоді й викликали швидку.

На жаль, стало ясно, що в будинку родині більше не жити. На фото, яке надали Інституту масової інформації, помітні розкидані іграшки під уламками бетону.

Наслідки удару "Шахеду" по будинку журналістки з Дніпра 17 квітня / Фото родини Дмитрієвих

Бойлер – в осколках, холодильник – так само, меблів немає. Дивом уціліли документи, ми їх розгребли й забрали… А будинок… Цей будинок – це родинне гніздо, його власноруч побудував прадід мого чоловіка. Кілька поколінь його родини жили в ньому, я сама в ньому прожила 15 років… А тепер у нашому домі вікон немає, даху та другого поверху немає, вибуховою хвилею броньовані двері винесло, стіни покосилися…. Відремонтувати його вже неможливо, тільки під знос,

– сказала Ірина Дмитрієва.

У ніч проти 17 квітня Росія масовано атакувала Дніпро "Шахедами". На жаль, є не тільки поранені, але й загиблі.