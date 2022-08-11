Думала закрою собой ребенка, – мама погибшей Лизы вспомнила страшный момент удара по Виннице
Источник:инстаграм Ирины Дмитриевой
Мама погибшей от ракетного удара по Виннице Лизы Дмитриевой вспомнила момент обстрела. Она впервые после трагедии побывала на месте гибели дочери.
Ирина Дмитриева помнит, как услышала шумный гул и подумала, что это точно не самолет. Женщина с дочерью Лизой одновременно подняли голову вверх и увидели, как над ними летела очень большая ракета.
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Что помнит Ирина о ракетном ударе
По словам пострадавшей женщины, ей казалось, что ракета была несколько метров над головой.
Увидела, как падает в сторону дома офицеров, стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка... Это была даже не секунда, а гораздо меньше. Я очень сильно держала коляску вместе с Лизой, согнулась, ее голова была возле моей,
– рассказала Ирина.
Затем женщина услышала сильный взрыв и почувствовала дрожь земли. По словам Ирины, тогда вокруг была мертвая тишина.
"Вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно. Я не слышала второго взрыва, не слышала сигнализации машин, ничего не слышала. Потом увидела свою любимую дочь, ее тело", – отметила пострадавшая женщина.
Мама Лизы впервые побывала на месте трагедии / фото Ирины Дмитриевой
После ракетного удара Ирина искала людей, чтобы помогли вытащить Лизу из коляски, но затем почувствовала сильную боль и начала задыхаться.
Российские террористы, эти существа, убили моего ребенка, подняли руку на святое. Сколько еще нужно миру доказательств, чтобы остановить массовые убийства украинского народа? Мир, я не понимаю, почему ты позволяешь российским нелюдям нас убивать,
– добавила Ирина.
Что известно о ракетном ударе по Виннице
Оккупанты 14 июля тремя ракетами типа "Калибр" атаковали Винницу. российские военные запустили ракеты из акватории Черного моря из района мыса Фиолент.
Ракеты врага попали в медицинский центр и Дом быта "Юбилейный".
Среди убитых – трое детей: 4-летняя девочка Лиза и двое мальчиков 7 и 8 лет. 7-летний Максим погиб в медицинском центре, а другой мальчик ждал своего дядю в припаркованном автомобиле.
Известно, что маленькая Лиза вместе с мамой в то время шла на развивающие занятия. Буквально перед трагедией женщина опубликовала сторис с ребенком.
Из-за удара российских захватчиков ребенок умер на месте. Ее мать доставили в больницу.
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