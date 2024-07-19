Покушение на Ирину Фарион: чем известна языковед и бывший нардеп

Во Львове 19 июля совершили покушение на известного языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Она неоднократно попадала в скандалы из-за своих резких высказываний, а СБУ в ноябре 2023 года открыло в отношении нее уголовное производство.

Из-за своих высказываний Ирину Фарион также часто критиковали военные. Что вообще известно о жизни и образовании языковеда, ее политической карьере, скандалы и покушение – передает 24 Канал.

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Детство и образование

Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года во Львове в семье учительницы и библиотекаря Ярославы Степановны и слесаря Дмитрия Ивановича Фарионов. До 3 лет воспитанием девочки занималась бабушка, а после ее смерти – дедушка.

Среднее образование Ирина Фарион получила во Львовской средней школе № 75 имени Леси Украинки. После окончания она год работала в областной библиотеке, а в 1982 году – поступила в университет. Фарион училась на филологическом факультете (украинская филология) во Львовском государственном университете имени Ивана Франко, который, к слову, закончила с отличием.

Во время учебы в университете Ирина Фарион работала лаборантом кафедры общего языкознания Львовского государственного университета имени Ивана Франко и руководителем Центра украинистики на кафедре фольклористики. После окончания университета она начала почасово работать преподавательницей на кафедре языков Львовского государственного института прикладного искусства, где читала курсы украинского языка как иностранного, культуры языка, украинской литературы (от XI до XX века).

С 1 сентября 1991 года до 15 ноября 2023 Ирина Фарион была преподавателем, доцентом, доктором филологических наук, профессором кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника". В ноябре 2023 года из-за ряда скандалов, а также начало уголовного производства, которое было инициировано СБУ, Ирину Фарион уволили из Львовской политехники.

Языковед заявила, что будет подавать апелляцию в суд и требовать восстановления себя в должности. В мае Ирина Фарион выиграла дело и профессора восстановили в должности во Львовской политехнике.

Научная деятельность

В 1996 году Фарион защитила кандидатскую диссертацию на тему "Антропонимическая система Верхней Надднестрянщины конца XVIII – начала XIX века (фамильные названия)" и получила степень кандидата филологических наук.

15 сентября 2015 года защитила докторскую диссертацию на тему "Общественный статус староукраинского (руського) языка в XIV – XVII веках".

В общем научный багаж Ирины Фарион насчитывает 7 монографий, пособие, три монографии в соавторстве, более 150 научных статей и работ другого характера.

Кроме того, языковед – лауреат премий имени Олексы Гирныка, имени Бориса Гринченко, имени Дмитрия Нитченко и имени Ивана Огиенко.

Политическая карьера

Кроме научной деятельности Ирина Фарион также приложила усилия к политической карьере. В советские времена она была членом ВЛКСМ, членом комсомольского бюро группы, а в 80-е годы – возглавляла кружок общего языкознания и марксистско-ленинской эстетики.

Тогда Ирина Фарион также была членом факультетского "Клуба интернациональной дружбы", в рамках которого проводила беседы с иностранными гражданами с целью лучшего изучения ими русского языка. До 1989 года Фарион была членом КПСС, но из-за конфликтов с руководством вышла из нее.

Через десятки лет после этого Ирина Фарион вернулась в политику. Так, от 2005 года она является членом Всеукраинского объединения "Свобода", и до сих пор входит в состав политического совета партии.

В 2006 году Ирину Фарион избрали депутатом Львовского областного совета, и она заняла должность заместителя председателя комиссии по образованию и науке. В 2012 – 2014 годах Ирина Фарион также была депутатом Верховной Рады VII созыва от ВО "Свобода".

Кроме того, с 2013 года Ирина Фарион возглавляла подкомитет по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, а в 2014 году стала первым заместителем председателя комитета парламента по вопросам науки и образования.

Скандалы с участием Фарион

Из-за своих резких высказываний Ирина Фарион неоднократно попадала в скандалы. Так, еще в 2010 году в СМИ распространился скандал из-за того, что языковед в детском саду критиковала имена. Тогда Ирина Фарион заявляла, что мальчик Миша должен быть Михайликом, Лиза происходит от слова "лизать", а Аленкам посоветовала "паковать чемодан и выезжать в Московию".

В 2013 году Ирина Фарион попала в новый скандал. Тогда на ныне закрытом канале ZIK языковед заявляла, что власть "взяла курс на полную монополизацию средств массовой информации". Через несколько лет, в 2017 году, вспыхнул новый скандал между Ириной Фарион и журналистом Дмитрием Гордоном. Тогда журналист заявил, что языковед может быть агентом ФСБ России, а потому – предложил ей против полиграф-тестирования.

В 2018 году Ирина Фарион снова попала в скандальную ситуацию, ведь ее сообщение в сети разгневало общество. Тогда языковед написала, что "если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война стала бы победой давно".

С началом полномасштабной войны высказывания Ирины Фарион вызвали немало возмущения, ведь они имеют достаточно радикальный характер. Так, она критиковала бойцов "Азова" из-за того, что некоторые из них говорят на русском языке.

Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие обалдевшие? Если они такие большие патриоты – покажите свой патриотизм. Ну что это за бздура – воевать в украинской армии и говорить на русском языке!

– заявляла как-то Фарион.

Более того, Ирина Фарион заявляла, что события, которые происходят в Мариуполе – это кармичность. "Это кармичность. Есть закон, который называется детерминизм. Карма – это восточное понятие, а есть наше, которое выросло из латинского термина "детерминизм" – причина и следствие. Все, что мы сейчас имеем – это причина и следствие", – говорила тогда Фарион.

После ряда резких высказываний СБУ начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион. Оно продолжается и по сей день по 4 статьям:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам – ст. 161,

оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему – ст. 435-1,

нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер – ст. 163,

нарушение неприкосновенности частной жизни – ст. 182.

В ноябре 2023 году Ирина Фарион также опубликовала скриншот электронного письма от студента из Крыма, который стал на ее сторону в языковом скандале, и не скрыла его личную информацию. После этого парня задержали оккупационные силовики, из-за чего языковеда в очередной раз раскритиковали.

Покушение на Фарион

Вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика выстрелили в Ирину Фарион. Она получила серьезное ранение головы, и сейчас медики борются за ее жизнь.

В сети сообщают, что Ирина Фарион сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.