В Верховную Раду подали постановление о сложении полномочий нардепа Кормышкиной

В понедельник, 24 февраля, в Верховную Раду подали проект постановления о прекращении депутатских полномочий Ирины Кормышкиной. Ранее народного депутата от "Слуги народа" обвинили в незаконном обогащении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

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Ирина Кормышкина сложит мандат

В проекте постановления отмечается, что его внесли на рассмотрение парламента члены комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Прекратить депутатские полномочия Ирины Кормышкиной предлагается в связи с личным заявлением нардепа о сложении ею депутатского мандата.

Напомним, 7 октября 2024 года правоохранители выдвинули нардепу подозрение в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен. Впоследствии суд принял решение о личном поручительстве. Поручителями стали председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении – тогда речь шла о внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе. По данным следствия, Ирина Кормышкина в 2023 году не задекларировала жилой дом, в котором она живет. Также она не внесла сведения о земельных участках вблизи Одессы стоимостью более 17 миллионов гривен, приобретенных за счет необоснованных активов.

21 февраля стало известно, что депутат подала заявление о сложении мандата.