Бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудра приняла участие в конференции, посвященной правовой политике Украины в сфере обеспечения национальных интересов. Среди тем ее выступлений – национальная безопасность, правовая политика и международно-правовая ответственность.

Об этом Ирина Мудра сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, основной тезис выступления касался необходимости предотвращения новых актов российской агрессии, ведь отсутствие надлежащей ответственности за предыдущие действия побуждает Россию к дальнейшей эскалации.

Какие механизмы ответственности России предлагают усилить

В качестве примера Ирина Мудра привела события вокруг острова Тузла в 2003 году и оккупацию Крыма в 2014 году. По ее мнению, привлечение государства-агрессора к ответственности должно стать одним из направлений государственной политики в сфере национальной безопасности.

Россия каждый раз идет дальше, когда предыдущий шаг обходится ей дешево,

– подчеркнула она.

Отдельно бывшая чиновница упомянула о голосовании Верховной Рады 25 ноября по вопросу присоединения Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии. Ирина Мудра отметила, что работала над этим вопросом со стороны Украины с 2022 года.

Она также добавила, что Специальный трибунал и Международный уголовный суд должны функционировать в единой системе вместе с компенсационным механизмом. По ее словам, значительная часть необходимых инструментов уже разработана, поэтому следующей задачей является обеспечение их практического применения.

В ходе конференции Мудра предложила определить ответственность России за агрессию в качестве отдельного направления в Стратегии национальной безопасности Украины и разработать специальную стратегию по этому вопросу.