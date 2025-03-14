Сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Что известно о гибели Ирины Васюк

Около 7 часов утра 12 марта российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, двумя баллистическими ракетами. В это время Ирина Васюк ехала на работу общественным транспортом.

Когда троллейбус остановился на остановке, Россия нанесла второй удар ракетой. Взрывная волна выбила стекло, и осколки посыпались внутрь салона. Ирина, которая сидела у окна, приняла на себя весь удар.

Очевидица происшествия, медсестра, которая была рядом, рассказала, что Ирина упала на нее, закрыв ее своим телом от осколков. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Ирина Васюк / Фото из Facebook

Что рассказали коллеги об Ирине Васюк

Начальник управления социально-экономического развития территории Криворожской районной военной администрации Лариса Прокопенко не может сдержать слез, когда говорит о погибшей Ирине Васюк.

Женщина работала главным специалистом отдела экономики и градостроительства этого управления.

Мы вместе с ней проработали два года, но скоро было бы 18 лет, как Ирина работает в администрации. Такого светлого, доброго, отзывчивого, деликатного человека я в своей жизни не встречала,

– рассказала Лариса Прокопенко.

Ирина получила образование в Криворожском национальном университете. Вышла замуж, и вместе с мужем они воспитывали двоих детей. Старшая дочь уже создала собственную семью, а младший сын сейчас учится в 9 классе.

Коллеги только с теплотой вспоминают об Ирине Васюк / Фото из Facebook

Лариса Федоровна вспоминает, что Ирина всегда вела активный образ жизни – занималась спортом, посещала тренажерный зал и увлекалась диетами. Она была красивой и привлекательной женщиной.

"У нее отличное чувство юмора, она была легкой на подъем. В то же время Ира была верующим человеком. Она развивала себя духовно, часто ходила в театр. Мы до сих пор не можем прийти в себя от этой трагедии", – добавила коллега.

На своей странице в Facebook Ирина часто делилась фотографиями и сообщениями о российских обстрелах Кривого Рога, разрушениях и гибели мирных жителей. Однако никто не мог представить, что она сама станет жертвой российского террора.

Напомним, что в Донецкой области в результате российского обстрела погибли двое братьев-школьников 11 и 13 лет. Они служили пономарями в Покровском храме села Гришино.