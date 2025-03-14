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Що відомо про загибель Ірини Васюк

Близько 7 години ранку 12 березня російські війська завдали удару по Кривому Рогу, двома балістичними ракетами. У цей час Ірина Васюк їхала на роботу громадським транспортом.

Коли тролейбус зупинився на зупинці, Росія завдала другого удару ракетою. Вибухова хвиля вибила скло, і уламки посипалися всередину салону. Ірина, яка сиділа біля вікна, прийняла на себе весь удар.

Очевидиця події, медсестра, яка була поруч, розповіла, що Ірина впала на неї, закривши її своїм тілом від уламків. На жаль, врятувати жінку не вдалося.

Ірина Васюк / Фото з Facebook

Що розповіли колеги про Ірину Васюк

Начальниця управління соціально-економічного розвитку території Криворізької районної військової адміністрації Лариса Прокопенко не може стримати сліз, коли говорить про загиблу Ірину Васюк.

Жінка працювала головним спеціалістом відділу економіки та містобудування цього управління.

Ми разом із нею пропрацювали два роки, але скоро було б 18 років, як Ірина працює в адміністрації. Такої світлої, доброї, чуйної, делікатної людини я у своєму житті не зустрічала,

– розповіла Лариса Прокопенко.

Ірина здобула освіту в Криворізькому національному університеті. Вийшла заміж, і разом із чоловіком вони виховували двох дітей. Старша донька вже створила власну сім’ю, а молодший син наразі навчається у 9 класі.

Колеги лише з теплотою згадують про Ірину Васюк / Фото з Facebook

Лариса Федорівна згадує, що Ірина завжди вела активний спосіб життя – займалася спортом, відвідувала тренажерний зал і захоплювалася дієтами. Вона була красивою та привабливою жінкою.

"У неї чудове почуття гумору, вона була легкою на підйом. Водночас Іра була віруючою людиною. Вона розвивала себе духовно, часто ходила до театру. Ми й досі не можемо отямитися від цієї трагедії", – додала колега.

На своїй сторінці у Facebook Ірина часто ділилася світлинами та дописами про російські обстріли Кривого Рогу, руйнування та загибель мирних жителів. Однак ніхто не міг уявити, що вона сама стане жертвою російського терору.

Нагадаємо, що на Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули двоє братів-школярів 11 і 13 років. Вони служили паламарями у Покровському храмі села Гришине.