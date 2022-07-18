Трудно, но нужно найти путь домой: Верещук снова призвала эвакуироваться из Херсона

Ирина Верещук говорит, что эвакуироваться с оккупированных территорий Херсонщины сейчас сложно. Но это очень нужно сделать и найти свой новый путь домой.

Жителям Херсона трудно покинуть свой дом, но это нужно сделать. Ведь сейчас там царят оккупанты. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире "Рады" 17 июля, сообщает 24 канал.

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Верещук призывает выезжать из Херсона

Прежде всего – это нужно найти путь домой. Я понимаю, что дом там. Но там пока оккупанты, паспортизация, принуждение к колаборанству. Если есть возможность – уехать,

– говорится в сообщении.

Сейчас Запорожская область, Мелитополь, Энергодар отрезаны от газоснабжения. Восстановить его невозможно. Поэтому люди вынуждены уезжать, искать убежища на Западе.

Ирина Верещук рассказала о людях, которым удалось эвакуироваться из Херсона. Им было тяжело, потому что на выезд из Васильевки стояли 2 суток. В основном это родители с детьми.

"Они уехали – и счастливы, потому что вырвались из этого ада", – отмечает министр.

Сколько в Украине внутренне перемещенных лиц

В Украине официально зарегистрировано всего 4,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. В общей сложности их около 7 миллионов.

Со временем количество переселенцев вырастет. Прогнозируют новую волну перемещений с Востока на Запад – более 500 тысяч.

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