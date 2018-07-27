Я расстилаю каремат и ложусь на могилу, – история жены, которая набила тату в память о муже

"Ты прости, что спрашиваю... А вы не хотели детей или не получалось?", – спрашивает Ирину Задорожную знакомая женщина. Девушка смотрит холодно и безэмоционально. Дети были в планах их следующего отпуска, за три дня до которого ее муж Андрей погиб. Она смотрит в глаза своей собеседнице, которая сгорает от любопытства. В то же время сердце Ирины наполняется болью.

Андрей Задорожный был начальником пункта управления батальона беспилотных систем 128 ОГШБр. Он погиб 20 апреля 2025 года, когда вся Украина праздновала Пасху.

Еще при жизни он говорил жене, что в случае смерти хотел бы, чтобы его тело кремировали, а прах развеяли в любимых местах. Однако Андрея похоронили традиционно для христианских семей – в гробу. Что чувствует Ирина сейчас, после принятия трудного решения, и как выглядит ее тату в память о муже – читайте в материале проекта "Жизнь после потери".

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Пара из "Тиндера"

Ирина и Андрей познакомились на сайте знакомств в "Тиндере". Это произошло 26 августа 2019 года. Они сошлись "лайками", после чего Андрей написал девушке, что хочет узнать о ней больше, и пригласил на кофе.

И я такая: "О, ничего себе!". Вроде адекватно пишет, все запятые на месте, все знаки препинания есть. Можно встретиться прямо сегодня,

– с улыбкой вспоминает Ирина.

Это был вечер понедельника. И Андрей, и Ирина в то время жили в Киеве, хотя оба родом из других регионов: парень из Закарпатья, а девушка из Винницкой области. После первой встречи они продолжили общение, ходили на свидания.

Девушка называет эти отношения здоровыми, зрелыми и сознательными, ведь строила их пара уже взрослыми. Ирине на момент знакомства было почти 25 лет, Андрею – почти 30.

"Он сразу казался очень хорошим человеком, но я не спешила сразу влюбляться с головой. Это уже были мои не первые отношения, так же как и его. Я серьезнее подходила к выбору партнера, я конкретно понимала, чего я хочу в этой жизни от себя и от того, кто будет рядом со мной. Примерно так же понимал и он", – объяснила Ирина.



Ирина и Андрей сразу серьезно строили отношения / Фото предоставлено 24 Каналу

В этих отношениях была не просто влюбленность, но и рациональный подход обоих партнеров – четкое понимание, чего хотят от жизни и какие критерии выдвигают друг к другу.

Андрей уже через 2 недели после знакомства понял для себя, что хочет в будущем жениться на Ирине. Этим делился с другом Антоном, который сейчас также воюет. Он четко говорил: "Это девушка, на которой я женюсь".

Полномасштабное вторжение оттянуло момент предложения и бракосочетания. Ирина в этом уверена, ведь пара значительно раньше уже поднимала тему нового этапа в их жизни. Все же сделал Андрей предложение в апреле 2023 года.



Предложение Андрея / Фото предоставлено 24 Каналу

Уже 1 июня 2024 года пара обвенчалась и праздновала бракосочетание. Все произошло в кругу родных людей, как они и хотели. Это был светлый день, полон радости и надежды на невероятную совместную жизнь.



Пара отпраздновала свадьбу в кругу родных людей / Фото предоставлено 24 Каналу

Андрей и армия – разные вещи

Конечно, супружеская жизнь была не такой, о которой мечтала пара еще до полномасштабного вторжения. Однако Ирина признается, что у нее не было ощущения, что живет с военным человеком, ведь Андрею это не было присуще никогда.

"Армия – это то, что максимально ему не подходило. Он до того работал в сфере IT, был такой прогрессивный, современный, что-то новое, путешествия, новые открытия с технической точки зрения. В то же время армия – это одна из самых консервативных вещей. Настолько консервативная, что когда у них списывают шторы в штабе, то чтобы те шторы можно было выбросить, нужно написать документ, поставить печать, заверить, взять разрешение. Только потом можно выбросить шторы, которым уже 70 лет", – объяснила девушка.

Она называет Андрея "максимально невоенным человеком", одновременно он был очень зрелым, патриотическим и идейным. Именно поэтому и вступил в ряды ВСУ.

Когда Андрей стал военным, Ирине было страшно, ведь любимый человек едет в неизвестность. Впоследствии девушка привыкла. Оба они понимали, что на фронте может произойти что угодно, поэтому и их пара также ни от чего не застрахована.

Последний отпуск вместе

В последний раз пара виделась 14 февраля 2025 года. Тогда отпуск Андрея неожиданно стал длиннее – все из-за рабочих моментов, которые нужно было решить в столице.

Накануне, 8 декабря, у Андрея был День рождения, тогда он не смог приехать домой. Поэтому Ирина организовала во время отпуска в феврале подарок – отдых в современном, прогрессивном домике в Карпатах.

Отдых пары в Карпатах: пост Ирины Задорожной

Еще несколько дней провели в Киеве, а уже 14 февраля Андрей вернулся на фронт. У Ирины не было никакого предчувствия, что эта встреча последняя. Она отпустила мужа с мыслью, что встретятся они снова через почти три месяца – 23 апреля. Однако Андрей погиб за три дня до отпуска.

"К сожалению, Андрея не удалось спасти"

20 апреля. Светлый день, Пасха. Ирина в футболке и шортах гуляет по Мукачевской набережной, на которой расцвели сакуры. Все, о чем думает – через три дня встретится с любимым.

Пара пыталась каждый отпуск ехать за границу отдыхать. Они много путешествовали. Так должно было произойти и на этот раз.

Путешествия семьи: фото предоставлены 24 Каналу

"Звонит мама Андрея, я ее поздравляю с Пасхой. Говорю, что скоро приедем, потому что она живет за границей уже много лет. Она мне говорит: "Не говори наперед". Я просто сказала, что я не верю в это. Я до сих пор не верю в такие вещи", – рассказала Ирина.

Через несколько часов девушка получила звонок, который начал отсчет до ее новой жизни. Одна из коллег ее мужа позвонила и сказала, что Андрей попал в ДТП. Никаких деталей не было.

Ирина позвонила командиру, который сообщил, что Андрея забрала медицинская бригада, сейчас он в областной больнице Запорожья – в реанимации.

"Сначала мне говорили, что он в сознании, все нормально, крови нет. Я такая: "Хух, буду на него ругаться, что это там такое произошло?". А потом, когда уже мне сказали, что он в реанимации, я поняла... Если в реанимации, значит, там все плохо, его реанимируют", – вспомнила Ирина.

Девушка в спешке начала собирать вещи. Она понимала, что должна ехать к нему.

Стою, уже шампунь выдавливаю в баночку, и мне звонит командир: "К сожалению, Ирина, не удалось спасти". Все, умер. На часах было 18:09,

– поделилась воспоминанием жена Андрея.

Все длилось 40 минут: от первого звонка до момента смерти. 40 минут, которые изменили жизнь девушки полностью.



Андрей Задорожный погиб во время служебного задания / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я рыдала в землю": первые дни после гибели

Первые дни после гибели Ирина не жила, а существовала. Она не могла ни есть, ни спать. Помогало то, что пара проговаривала возможность гибели Андрея. Поэтому у Ирины был четкий план, что делать, если это произойдет.

Важно! Ирина Задорожная создала петицию о присвоении Андрею звания Героя Украины. Поддержать ее можно здесь.

"Я знала, что прежде всего должна сказать его родителям и отменить своих клиентов, перед которыми я несу ответственность (девушка по специальности психолог – 24 Канал)", – сказала Ирина.

Она вышла из квартиры, спустилась на улицу и начала обзванивать всех родных. Это заняло около 10 минут, дальше Ирина дала волю эмоциям, ее тело будто не принадлежало ей.

Я просто села на бордюр под домом и начала всхлипывать, плакать. Начали неметь руки, ноги, потому что я активно дышала, гипервентиляция легких была. И я понимала, что телефон в руках не могу держать. Руки скручены, стоять на ногах не могу, потому что они онемели. Все тело – нечувствительное. Ты не можешь владеть им,

– объяснила Ирина.

Она позвала женщину, которая была поблизости, попросила успокаивающую таблетку и воду. Первую ночь девушка не спала вообще, в голове всплывали картинки, образное воображение работало: какими будут похороны, как он будет лежать в гробу... Воспоминания всех путешествий, встреч, фотографии. Все крутилось в голове.

На следующий день, по словам Ирины, ее начало "эмоционально разносить". Вместе со знакомыми женщинами она сидела в парке, они вместе плакали.

"Я сидеть на скамейке не могла. Я просто ложилась. Вот реально, так было легче. Лечь на землю, скрутиться и рыдать в землю. Конечно, со стороны это пугало людей, но мне было все равно. Ты рыдаешь 15 – 20 минут, просто истерично валяешься в соплях и слюнях. Мне было безразлично, как я выгляжу", – поделилась она.

"Он не должен гнить в земле": о захоронении

Когда-то раньше Андрей говорил жене, что хочет, чтобы его тело в случае гибели сожгли, а прах развеяли. Муж погиб, а на плечи Ирины упало сложное решение. Она хотела исполнить его последнюю волю, одновременно давило общество и традиции, которые не принимали кремацию.

"Я долго думала, как же лучше. И я подумала, что бы он сказал в этом случае, если бы видел мои сомнения, мои переживания. У меня нет этого убеждения, что он где-то рядом летает, смотрит, оценивает, что мы делаем. Ему уже все равно. Если бы он действительно мог дать какой-то совет по поводу того, как сделать правильно, то он бы мне сказал: "Ирусь, слушай. Сделай так, как тебе легче. Мне уже все равно, я не обижусь", – считает жена Андрея, объяснив, почему выбрала традиционное захоронение мужа.



Похороны Андрея Задорожного / Фото Мукачевского городского совета

Иногда Ирина до сих пор думает, правильно ли она поступила. Особенно, когда сидит на его могиле. Однажды, когда она пришла на могилу после дождя, земля была мокрая и осела, образовалась небольшая яма. Тогда она задумалась, что происходит с телом любимого человека. Оно разлагается, гниет – это естественный, необратимый процесс.

То, о чем неприятно думать. Я представляю, как его тело распухает, краснеет. Я лежала на той могиле и читала этапы разложения тела, искала информацию, смотрела фотографии. И мне так важно знать, что там происходит. Это ужасно. Ему 35 лет. Мы должны были рожать детей, мы должны были жить. Он не должен лежать в этой земле и разлагаться, чтобы его червячки ели,

– поделилась ощущениями Ирина.

И все же она воплотила желание мужа, хоть и частично. В морге Ирина отрезала немного волос мужа, а позже сожгла его вместе с формой. Развеяла то, что осталось, в родных для супругов местах.

Как жена Андрея воплотила его волю: пост Ирины Задорожной

"Подь до мене": что означает татуировка Ирины

После гибели мужа Ирина постоянно думала о татуировке с отпечатком его пальца, которую хотела сделать на своем теле. Она просила, чтобы ее допустили к телу мужа в морге. Она хотела увидеть его в последний раз наедине, прикоснуться к нему и попрощаться, прежде чем начнется публичное захоронение.

Тело Андрея привезли в черном мешке, на его лице была кровь, он был не тем, кого знала Ирина при жизни. Его пальцы были другими – плоскими, без каких-либо признаков жизни.

Ирина сделала отпечаток, этому ее специально научили криминалисты, дав краску, каток и листки А4. У нее получилось это сделать.

Решилась на эту татуировку девушка не сразу. Было множество мыслей: "А если...". Ирина будет жить дальше. Вероятно, в ее жизни появится человек, с которым она захочет прожить остаток жизни. Как он будет реагировать на эту татуировку? Такая мысль также была у Ирины, ведь они с Андреем проговаривали вероятность его гибели. Он всегда говорил – она должна жить дальше, если его не станет.

Окончательный толчок ей дал знакомый испанский журналист.

"Он сказал фразу, которая поставила точку в моем решении сделать эту татуировку. Он сказал: "След на твоем теле не будет более значителен, чем след самого события и потери, которую ты несешь в себе". Я поняла, что если человек меня будет любить, то это будет всего лишь след на моем теле. Большее значение для него будет иметь след самой потери, которая во мне осталась", – заверила Ирина.



Татуировка Ирины в память о муже / Фото предоставлено 24 Каналу

Возле отпечатка пальца есть фраза: "Подь до мене". Это закарпатский диалект, который означает: "Иди ко мне". Именно так Андрей говорил только к Ирине.

Это такое что-то, что он точно не говорил кому-то постороннему, а только мне. Эта фраза для меня о его происхождении, о детстве, о нем и о нас,

– рассказала девушка.

Фраза набита почерком Андрея, у его жены сохранились его тексты, из них взяли определенные слова и буквы, из которых она составила фразу.

"Я хотела 3 – 4 детей": пара планировала беременность

Одним из самых болезненных моментов в переживании потери для Ирины является ассоциация с местами, которые стали родными для нее и Андрея. Одно из таких – "Мир кофе" в Киеве.

"Эта кофейня – как часть нашего пути, мы туда постоянно ходили. Весь персонал нас знал, мы там делились какими-то своими жизненными событиями. Познакомились, потом Андрей начал служить, они ему кофе передавали на фронт. Сделал предложение – они за нас радовались. Поженились – они снова радуются. Я мечтала, как мы будем приходить туда уже со своими детками – одним, вторым, третьим – они бы лежали себе в автолюльке, пока мы пьем кофе. Вместо этого сейчас я прихожу туда одна. Так не должно было быть", – откровенно сказала Ирина.



Совместные завтраки в любимой кофейне / Фото предоставлено 24 Каналу

Первый супружеский танец пары состоялся под песню "Будет сын" группы "Антитела". В ней есть слова "лил ливень, и Карпаты в плен взяла вода". Их свадьба была именно такой: в Карпатах, с надеждой на что-то хорошее, светлое, невероятное.

Я мечтала о 3 – 4 детях. Андрей смотрел на меня, мол, давай начнем хотя бы с одного кого-то. Но мы не дошли даже до одного,

– сказала Ирина.

Были люди, которые осмелились прямо спросить девушку: "Слушай, у вас нет детей... А вы не хотели, или не получалось?". И каждый раз это "убивает" Ирину.

Пара сознательно подходила к планированию ребенка: они сдали все анализы, подготовились физически, Ирина перечитала соответствующую литературу. Они решились родить ребенка, но Андрей погиб за три дня до отпуска, в котором это должно было произойти.

"Лежу на могиле до полуночи": что помогает пережить потерю

По специальности Ирина – психолог. Она уверена, что ее образование помогает в этой трагедии: она знает все этапы проживания, горевания и понимала, какие реакции у нее могут быть.

"Помогало и то, что для меня тема смерти никогда не была табуирована. Всегда знала и верила, что мы ни от чего не застрахованы. Никто ни от чего не застрахован. Никто из нас не избранный. И с каждым может случиться все, что когда-нибудь с кем-то случалось. И со мной также – вот это просто со мной произошло", – объяснила Ирина.

Важно, кто рядом с человеком, который переживает потерю. Стоит понимать: состояние человека нужно принять, а не успокаивать и пичкать таблетками. Этапы горевания – нормальный, естественный процесс, который нужно пережить.

"Нормально, когда человек в потере плачет, истерично плачет. Я проплакала 15 минут, а потом села, успокоилась, могла говорить и анализировать. Потом опять что-то вспомнила и начала плакать. Это нормально, так происходит обработка шокирующей новости", – заверила Ирина.

Девушка признается, что ее не понимают некоторые люди из окружения. Все из-за того, что она проживает горе по-другому. Ей каждый раз приходится объяснять: "Нет, я не больна. Со мной все в порядке, оставьте меня в покое. Мне не нужна психиатрическая больница или транквилизаторы. Я не сошла с ума".

Ежедневно Ирина ходит на могилу мужа, расстилает там каремат, ложится на могиле и скручивается в клубок.

Каждый человек, который проходил мимо, был в ужасе. Действительно, я понимаю тех людей, это ужасает. Однако можно подойти и спросить, все ли в порядке. Не стоит тянуть за руки со словами: "Давай-давай, вставай. Ему же там плохо, когда ты так страдаешь, отпусти его. Ему больно от того, что ты его не отпускаешь. Не делай ему плохо",

– рассказала девушка.

Она не верит во внеземную жизнь, встречу после смерти и подобное, поэтому ее раздражают такие слова. Со временем девушка научилась не обращать внимания на это, она плачет там, где ей хочется. Ирина четко знает – она имеет на это право.

"Я могу плакать в маршрутке, под деревом, в магазине, в кафешке, меряя кофточку. Просто я позволяю своим эмоциям быть там, где они есть", – отметила девушка.

Она может лежать на кладбище до полуночи. На Аллее Славы, где похоронен ее муж, есть освещение, камеры и охранники – они уже очень хорошо знают Ирину. Девушка лежит, поет песни, слушает музыку, берет с собой кофе и еду. А самое главное – ей все равно, что думают другие, ведь уверена: "Когда ты не нарушаешь границы других, то можешь делать все, что хочется, если тебе от этого легче".

После потери любимого мужа Ирина делает все, чтобы ему присвоили звание Героя Украины. Андрей этого заслуживает, ведь смерть его поймала там, где он не должен был быть. Кроме этого, выходит на протесты против закона о НАБУ и САП, на которых пытается достучаться до власти: "Мой муж погиб не за коррупцию". Она продолжает волонтерить и пишет книгу, которая вскоре увидит свет. Параллельно с этим пытается проживать потерю: пьет кофе на могиле мужа и лежит в объятиях цветов, которые ему принесли.