Ирина Луценко станцевала с большой пандой: видео
Бывшая народная депутат Ирина Луценко станцевала с большой "пандой" в день своего рождения. В пятницу, 7 февраля, Луценко исполняется 54 года.
Видео танцев Ирины Луценко опубликовал в фейсбуке ее муж, экс-генпрокурор Юрий Луценко.
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"Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз в моей жизни", – подписал видео муж именинницы.
Смотрите видео танцев Ирины Луценко с "пандой":
Отметим, что бывший генпрокурор и сам является любителем потанцевать. Так, в 2018 году в сеть попало видео, на котором Юрий Луценко станцевал со своей собакой – бернской овчаркой по кличке Черчилль.
12 ноября 2019 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко. Народная избранница сама обратилась с такой просьбой к парламенту из-за проблем с сердцем.
В Раде 9-го созыва Луценко была членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования. А в парламенте 8-го созыва – представительницей президента Петра Порошенко.