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      Ирина Луценко станцевала с большой пандой: видео

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      Ирина Луценко станцевала с пандой / Коллаж 24 канала

      Бывшая народная депутат Ирина Луценко станцевала с большой "пандой" в день своего рождения. В пятницу, 7 февраля, Луценко исполняется 54 года.

      Видео танцев Ирины Луценко опубликовал в фейсбуке ее муж, экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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      "Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз в моей жизни", – подписал видео муж именинницы.

      Смотрите видео танцев Ирины Луценко с "пандой":

      Отметим, что бывший генпрокурор и сам является любителем потанцевать. Так, в 2018 году в сеть попало видео, на котором Юрий Луценко станцевал со своей собакой – бернской овчаркой по кличке Черчилль.

      12 ноября 2019 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко. Народная избранница сама обратилась с такой просьбой к парламенту из-за проблем с сердцем.

      В Раде 9-го созыва Луценко была членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования. А в парламенте 8-го созыва – представительницей президента Петра Порошенко.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Новости политики Юрий Луценко Ирина Луценко
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