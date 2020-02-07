Ирина Луценко станцевала с большой пандой: видео

Бывшая народная депутат Ирина Луценко станцевала с большой "пандой" в день своего рождения. В пятницу, 7 февраля, Луценко исполняется 54 года.

Видео танцев Ирины Луценко опубликовал в фейсбуке ее муж, экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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"Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз в моей жизни", – подписал видео муж именинницы.

Смотрите видео танцев Ирины Луценко с "пандой":

Отметим, что бывший генпрокурор и сам является любителем потанцевать. Так, в 2018 году в сеть попало видео, на котором Юрий Луценко станцевал со своей собакой – бернской овчаркой по кличке Черчилль.

12 ноября 2019 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко. Народная избранница сама обратилась с такой просьбой к парламенту из-за проблем с сердцем.

В Раде 9-го созыва Луценко была членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования. А в парламенте 8-го созыва – представительницей президента Петра Порошенко.