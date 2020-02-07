Ірина Луценко станцювала з великою пандою: відео

Колишня народна депутатка Ірина Луценко станцювала з великою "пандою" в день свого народження. У п’ятницю, 7 лютого, Луценко виповнюється 54 роки.

Відео танців Ірини Луценко опублікував у фейсбуці її чоловік, ексгенпрокурор Юрій Луценко.

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"Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя", – підписав відео чоловік іменинниці.

Дивіться відео танців Ірини Луценко з "пандою":

Зауважимо, що колишній генпрокурор і сам є любителем потанцювати. Так, у 2018 році в мережу потрапило відео, на якому Юрій Луценко станцював зі своєю собакою – бернською вівчаркою на кличку Черчіль.

12 листопада 2019 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Ірини Луценко. Народна обраниця сама звернулася з таким проханням до парламенту через проблеми з серцем.

У Раді 9-го скликання Луценко була членкинею комітету з питань екологічної політики та природокористування. А в парламенті 8-го скликання – представницею президента Петра Порошенка.