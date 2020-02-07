18:06
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Ірина Луценко станцювала з великою пандою: відео

      366 Читать новость на русском
      Ірина Луценко станцювала з пандою / Колаж 24 каналу

      Колишня народна депутатка Ірина Луценко станцювала з великою "пандою" в день свого народження. У п’ятницю, 7 лютого, Луценко виповнюється 54 роки.

      Відео танців Ірини Луценко опублікував у фейсбуці її чоловік, ексгенпрокурор Юрій Луценко.

      Дивіться також відео 18+: Нефьодов розважався на порно-шоу

      "Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя", – підписав відео чоловік іменинниці.

      Дивіться відео танців Ірини Луценко з "пандою":

      Зауважимо, що колишній генпрокурор і сам є любителем потанцювати. Так, у 2018 році в мережу потрапило відео, на якому Юрій Луценко станцював зі своєю собакою – бернською вівчаркою на кличку Черчіль.

      12 листопада 2019 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Ірини Луценко. Народна обраниця сама звернулася з таким проханням до парламенту через проблеми з серцем.

      У Раді 9-го скликання Луценко була членкинею комітету з питань екологічної політики та природокористування. А в парламенті 8-го скликання – представницею президента Петра Порошенка.

      Додаток Дія – де завантажити
      сьогодні
      12365
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Курйозні новини Юрій Луценко Ірина Луценко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Війна між Коломойським і Зеленським: якими можуть бути наслідки для України
      Антон Голобородько 65
      сьогодні , 17:30 Куратор бойовиків на Донбасі Сурков пішов зі служби: що це означає для України
      Віталій Дейнега 275
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      548
      сьогодні , 17:00 Кому дійсно потрібні субсидії
      Юрій Вітренко 95
      сьогодні , 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
      Олександр Бевза 686
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук