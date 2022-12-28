В Крыму оккупанты незаконно приговорили к 7 годам колонии журналистку Ирину Данилович

Оккупанты во временно оккупированном Крыму вынесли приговор журналистке Ирине Данилович. Ее за надуманное уголовное дело отправили за решетку на 7 лет.

Соответствующее решение приняла так называемая судья "Феодосийского городского суда" Наталья Кулинская. Постановление предусматривает, что журналистка Ирина Данилович, которую похитили еще весной, за хранение взрывного устройства просидит в колонии 7 лет.

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Сначала похитили, а затем осудили

Известно, что Ирину Данилович поначалу похитили сотрудники фсб. Впоследствии ее обвинили в том, что она якобы хранила самодельное взрывное устройство. Собственно, это и послужило причиной возбуждения уголовного дела против женщины.

Помимо заключения в колонии общего режима на 7 лет, суд требует от журналистки заплатить штраф. Его сумма – 50 тысяч рублей. Отметим, что так называемый "государственный обвинитель" Дмитрий Лященко потребовал штраф в размере 60 тысяч рублей. Что касается срока заключения, то он не менялся.

Что известно о задержании Ирины Данилович

Ее сотрудники фсб похитили еще 29 апреля. До 7 мая женщину удерживали в подвале. Никакой адвокатской помощи до этого она не получала.

Вскоре в ее сумке, которую изъяли, якобы обнаружили взрывчатку. Так что 7 мая так называемый "Киевский районный суд" Симферополя принял решение взять ее под стражу на 2 месяца.

Уже 5 июля срок содержания решили продлить еще на 2 месяца. А вот тот момент, что женщину задержали на неделю раньше официального оформления соответствующие документов, "судьи" проигнорировали.

Лишь в конце июля журналистке удалось однажды передать, что в СИЗО на нее давят. В частности, этим занимаются сотрудники враждебной фсб. Известно, что во время этапирования в тот же зал судебных заседаний женщине наносили телесные повреждения.

Сторона защиты потребовала допросить 15 свидетелей. Но 7 ноября "суд" соответствующее требование отклонил, допросив только одного.

22 ноября появилась информация, что на незаконно осужденную оказывает давление и администрация СИЗО. Это они делали, чтобы отомстить за регулярные жалобы на нарушения со стороны сотрудников учреждения.

Уже 30 ноября она дала новые показания. Данилович рассказала, что ее в течение недели удерживали в подвале фсб, душили, проводили допрос с помощью полиграфа. Кроме того, журналистке угрожали убийством.

Накануне, 27 декабря, в судебном заседании прошли прения. Во время него журналистке вынуждены были вызвать скорую, ведь самочувствие женщины ухудшилось на фоне отсутствия медицинской помощи в СИЗО. Правда, ее госпитализировать отказались. Известно, что во время самих дебатов Данилович постоянно отмечала, что она ничего не слышит и не понимает происходящего.

Тогда же она назвала фамилии жителей полуострова, которых с 2014 года похищали. Журналистка вспомнила Решата Аметова в своем последнем слове. Напомним, что он считается первой жертвой аннексии Крыма. По словам Данилович, она ожидала, что пополнит этот список.

Добавим, что Ирина Данилович работала медсестрой, а также вела страницу в социальных сетях. Кроме того, она была автором нескольких колонок. Они были посвящены правам медицинских работников, а также проблемам здравоохранения в Крыму.