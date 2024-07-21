Не вся информация в соцсетях правдивая, – полиция о ходе расследования по убийству Фарион

Вечером 19 июля на языковеда Ирину Фарион совершили покушение, в результате которого она не выжила. Поиски нападавшего все еще продолжаются.

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в эфире телемарафона рассказала, что не вся информация по расследованию, которая попадает в сеть, является правдивой. Например, паблики распространяли фото предполагаемого убийцы, которое в итоге оказалось фейком.

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Расследование убийства Фарион

После убийства Фарион в полицию поступает большой массив разнообразной информации от многих граждан.

Хочу отметить, что не вся информация, которая подается – особенно, которая распространяется соцсетями, является правдивой. Приходится опровергать. Поэтому просим людей пользоваться только официальными источниками, в частности, ресурсами полиции,

– рассказала Добровольская.

Сейчас весь массив информации проверяются, работают все службы. Полиция сообщит информацию, как только она появится.

Известно, что среди основных версий полиция рассматривает убийство по личным мотивам, заказное убийство, убийство из-за гражданской позиции Ирины Фарион. Нападающему грозит до 15 лет лишения свободы.