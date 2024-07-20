В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности ответили, действительно ли на обнародованном фото – тот самый злоумышленник, который убил языковеда.

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Известна ли личность убийцы Фарион

Так, во второй половине дня 20 июля телеграмм-каналы распространили фотографию 21-летнего юноши, который якобы может быть убийцей экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион.

По данным Центра стратегических коммуникаций, эта информация является недостоверной,

– отметили в ведомстве.

Фото якобы убийцы Фарион, которое распространили в сети / Фото ЦСК

Напомним, что, по словам соседей Фарион, убийцей общественного деятеля был мужчина 20 – 25 лет. В течение нескольких недель он следил за политиком, сидя на скамейке возле ее дома. Соседей привлекло внимание его странное поведение, а также закрытая одежда, в которой тот всегда приходил на "дежурство", несмотря на адскую жару.