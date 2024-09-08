Ирину Верещук назначили заместителем главы Офиса Президента
Ирина Верещук получила новую должность. До этого она работала главой Минреинтеграции с ноября 2021 года.
Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук работать в Офис Президента. Она рассказывала, что будет заниматься на новой должности тем, чем занималась, будучи вице-премьер-министром.
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Что известно о назначении Верещук
Указом Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук заместителем руководителя Офиса Президента Украины. То есть она станет заместителем Андрея Ермака.
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Перед этим, отчитываясь в Верховной Раде, Ирина Верещук рассказала 5 сентября, что самым большим достижением за время работы в должности она считает построение эффективной системы реагирования на вызовы, которые встали перед страной в феврале 2022 года. Также она сказала, чем будет заниматься в должности заместителя Андрея Ермака.
Я иду работать Офис Президента и буду заниматься тем, чем занималась в должности вице-премьер-министра, а именно – дети, внутренне перемещенные лица, международное гуманитарное право, все то, что мы делаем на наших штабах,
– сказала Ирина Верещук.
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Кроме того, Владимир Зеленский назначил:
- Виктора Микиту – заместителем руководителя Офиса Президента. До этого он был председателем Закарпатской ОВА;
- Александра Камышина – советником президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата). Ранее он работал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Дмитрия Литвина – советником президента Украины по вопросам коммуникаций. В книге "Вторжение. За кулисами кровавой войны России и борьба Украины за выживание" писали, что речи Владимиру Зеленскому пишет именно бывший журналист Дмитрий Литвин.